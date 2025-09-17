Atos de vandalismo em 08 de janeiro de 2023
Joédson Alves/Agência Brasil
Atos de vandalismo em 08 de janeiro de 2023

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17) o regime de urgência do Projeto de Lei 2162/23, que concede anistia a participantes de manifestações políticas como os atos de 08 de janeiro de 2023, em Brasília.

A urgência foi aprovada com 311 votos favoráveis, 163 contra e 7 abstenções.

A sessão plenária foi marcada por manifestações intensas de apoio e de rejeição à proposta. Durante discurso do deputado Sóstenes Cavalcante (PL), líder do partido, parlamentares da direita aglomeraram ao redor da tribuna durante a fala em favor da anistia.

Durante as falas de diversos líderes de partidos, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos) precisou interromper o tempo de fala de parlamentares para aguardar o encerramento de manifestações fervorosas dos deputados. Motta ainda interrompeu discursos para pedir decoro a deputados que sentaram na tribuna do Plenário.

O presidente da Casa defendeu que o tema seja decidido pelo plenário diante das divergências. “ O Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito. O país precisa andar ”, afirmou em publicação nas redes sociais.

Segundo Motta, sua função é conduzir o debate de forma equilibrada e conforme o Regimento Interno e as deliberações do Colégio de Líderes.

Caminho para tramitação acelerada

Com a aprovação do regime de urgência, será designado um relator responsável por elaborar um substitutivo que busque apoio da maioria dos parlamentares. O procedimento abre espaço para que a deliberação sobre a anistia ocorra em prazo reduzido.

O projeto foi incluído na pauta após pressão da oposição, que vinha cobrando a análise da proposta apresentada por Crivella.


Entenda a proposta

Projeto de Lei 2162/2023 pretende conceder anistia a todos os participantes e apoiadores de manifestações políticas ocorridas no Brasil desde o segundo turno das eleições de 2022.

O projeto, apresentado em 26 de abril de 2023 por deputados como Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), Jorge Braz (Republicanos-RJ) e Franciane Bayer (Republicanos-RS), visa impedir que os envolvidos sejam processados ou condenados pelos atos relacionados às manifestações. A anistia valerá para eventos ocorridos entre 30 de outubro de 2022 e a eventual data de aprovação da lei.

O PL 2162/2023 seguia o regime de tramitação ordinário, passando por comissões e pelo Plenário antes de ser aprovado, agora terá processo acelerado. Atualmente, ele passaria pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que avalia se a proposta está de acordo com a Constituição. Agora, com a urgência, a proposta deve pular a etapa das comissões, o que acelera o processo de tramitação até a votação dos deputados no Plenário.

O projeto chegou a ser vinculado a outro (PL 2858/2022), mas o autor solicitou que ele fosse analisado separadamente, pedido aceito em setembro de 2025. Houve também um pedido de urgência anterior, retirado antes deste segundo, que foi acatado em votação.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2025-09-17/camara-aprova-urgencia-para-projeto-de-anistia.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes