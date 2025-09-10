Marcelo Camargo / Agência Brasil Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux

O ministro que deu o voto mais longo da história dos julgamentos do STF vai completar 50 anos da formação em Direito. Luiz Fux chamou a atenção até aqui no julgamento da suposta tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e aliados, não apenas pela demora na conclusão dos seus argumentos, mas por divergir sobre as acusações contra o político.

Estudos e carreira na UERJ

Luiz Fux estudou em faculdade pública. Antes de entrar para o Supremo Tribunal Federal, nomeado pela presidente Dilma Rousseff, Fux foi o Superior Tribunal de Justiça. Ele nasceu no Rio de Janeiro e tem 72 anos.

Seis anos depois de formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o hoje ministro ingressou na carreira da Magistratura do Rio de Janeiro, em 1982. Em 2001, foi nomeado para o STJ.

Dez anos depois, passou a ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Eros Grau, no STF.

Pouco antes, em 2009, obteve o título de Doutor em Direito Processual Civil pela UERJ, onde deu aula como titular de Processo Civil. A faculdade estadual do seu estado natal foi o centro das suas atividades acadêmicas. Mas ele passou por outras instituições de ensino superior:

Professor convidado da Universidade Católica de Petrópolis (UCP);

Professor Convidado do Centro de Estudos, Pesquisa e Atualização em Direito (CEPAD):

Professor convidado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS);

Professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS):

Professor de Processo Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ):

Diretor de Estudos e Ensino da Escola da EMERJ;

Chefe do Departamento de Direito Processual da UERJ;

Professor de Direito Judiciário Civil da Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ):

Professor convidado da Academia Brasileira de Direito Processual Civil (ABDPC);

Professor convidado do Cyrus R. Vance Center for International Justice, em New York (EUA).

Fux publicou dezenas de livros, abordando temas relacionados ao Código de Processo Civil.





Ainda sobre esse assunto, presidiu a Comissão de Juristas designada pelo Senado Federal para elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, em 2009.