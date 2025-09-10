Reprodução: Polícia Civil SP Corpo de mulher é encontrado em mala.

Um homem preso na terça-feira (9) em Praia Grande, São Paulo, por suspeita de assassinar a piauiense Jane de Araújo Lima, de 46 anos, confessou o crime à polícia,. O corpo da vítima havia sido encontrado dentro de uma mala na noite de quinta-feira (4), segundo o site Cidade Verde

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito, que foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.





Após admitir o crime, o suspeito - que era namorado da vítima - foi levado até a casa onde eles moravam e apontou onde havia escondido a arma do crime.

A faca usada no homicídio estava escondida entre os muros da residência do casal e dos vizinhos, em um espaço existente entre eles.

Relembre o caso

Conforme a Polícia Civil, o corpo de Jane foi encontrado por três crianças que brincavam em uma rua do bairro Ribeirópoles.

O trio encontrou a mala junto a um papel e conseguiu destravá-la usando a senha escrita nele.

O corpo de Jane apresentava marcas de perfurações. As informações são do Portal Cidade Verde.

Segundo o Cidade Verde, as investigações apontaram que o homem manteve o corpo da vítima dentro de casa por uma semana antes de ocultar e descartar o corpo em uma rua próxima da residência onde moravam.

Antes do crime, Jane já havia registrado um boletim de ocorrência por violência doméstica e ameaças contra o companheiro.



