Divulgação Realtime Big Data Pesquisa espontânea para a presidência da República

O Instituto de Pesquisa Real Time Big Data acaba de divulgar nova pesquisa de intenções de votos para a Presidência da República. O resultado indica empates do presidente Lula em disputas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os nomes de Michele Bolsonaro, Michel Temer e de governadores de estados brasileiros também foram testados em simulações a sete cenários diferentes.

A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 30 de agosto e ouviu 2,5 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Acesse aqui o levantamento completo e acesse todos os dados: (LINK)

Na pesquisa espontânea, Lula tem 29% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 21%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi citado por 3% dos entrevistados. Confira abaixo os resultados para os cenários estimulados.

Cenário 1 – Lula x Tarcísio

No primeiro cenário, a pesquisa indica empate técnico entre Lula e Tarcísio de Freitas. O atual presidente alcança 42%, enquanto o governador paulista chega a 40% das intenções de voto. Os nomes de Romeu Zema e Renan Santos também foram testados, chegando a 4% e 2%, respectivamente.

Neste cenário, Lula tem a preferência das mulheres (48%), enquanto Tarcísio recebe apoio dos homens (48%). A pesquisa também avaliou as intenções de votos de acordo com idade, escolaridade e região.

Cenário 2 – Lula x Michele

No segundo cenário, o Real Time Biga Data simulou um confronto entre Lula e Michele Bolsonaro. Nesse caso, o atual presidente chegaria a 43%, contra 37% da ex-primeira-dama. Romeu Zema teria 5% e Renan Santos teria 2%. Nesta hipótese de disputa, Lula mais uma vez alcança maior parte dos votos femininos, com 49%. Já Michele teria a preferência da 41% dos homens.

Cenário 3 – Lula x Bolsonaro

No terceiro cenário, o Real Time Big Data simulou o confronto entre Lula e Jair Bolsonaro, sendo que eles aparecem empatados exatamente com 43% das intenções de voto para cada um. Zema tem 4% e Renan Santos tem 1%.

Cenário 4 – Michel Temer

O Real Time Big Data também ainda testou um cenário com Lula, Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer. O petista chega a 42%, enquanto os outros ex-presidentes alcançam 39% e 11% respectivamente.

Cenário 5 e 6 – Governadores

No quinto cenário, Lula chega a 45% contra 21% de Ratinho Jr., 10% de Romeu Zema, 4% de Ronaldo Caiado e 2% de Renan Santos. Já no sexto cenário, Lula aparece com 45%, Eduardo Leite com 17%, Zema com 11% e Ronaldo Caiado com 5%.

Cenário 7 – Sem Lula, Bolsonaro ou Tarcísio

Por fim, o Real Time Big Data testou um cenário sem Lula, Bolsonaro ou Tarcísio. Fernando Haddad e Michele Bolsonaro empatam com 22% das intenções de voto. Romeu Zema alcança 14%, Ronaldo Caiado tem 7% e Renan Santos chega a 3%.