Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento

A senadora Damares Alves(Republicanos) informou que foi diagnosticada com câncer de mama há cerca de um mês. O anúncio público ocorreu durante sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida por ela, nesta quarta-feira (27).

Na ocasião, a senadora mencionou estar no seu “limite físico” e solicitou o encerramento da reunião, revelando o diagnóstico.

Segundo Damares, o tumor foi identificado em 18 de julho. Ela passou por cirurgia para retirada do câncer em 31 de julho, 18 dias após o diagnóstico, após realização de biópsias, ressonâncias e outros exames.

Cinco dias depois, em 5 de agosto, retornou ao trabalho no Senado, mantendo cuidados como evitar contato físico com colegas devido à dor.

A parlamentar informou que iniciará sessões de radioterapia a partir de 1º de setembro. Ela destacou que o diagnóstico precoce foi determinante para seu estado atual e afirmou que já se considera curada.





Damares falou sobre a prevenção

Durante o anúncio, Damares reforçou a importância de exames preventivos, como mamografia e autoexame, e mencionou o desejo de ampliar o acesso a cuidados de saúde para todas as mulheres no Brasil.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer no dia 18 de julho. Eu fiz, senador Hiran, todos os exames. Em 18 dias, eu consegui fazer biópsias, ressonâncias, todos os exames, e, em 18 dias, eu consegui fazer a cirurgia. Com cinco dias, eu estava trabalhando. Com dor, com um pouquinho de dor, todos os cuidados… Mas o diagnóstico precoce foi fundamental para eu estar como estou. Segunda-feira eu começo a radioterapia, mas já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada” , relatou.

O anúncio ocorreu durante a instalação de uma subcomissão do Senado destinada a discutir prevenção e tratamento do câncer, conferindo contexto ao momento em que Damares compartilhou o diagnóstico.