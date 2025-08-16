Agência Brasil Eduardo Bolsonaro em conversa com o pai, Jair Bolsonaro, em 2019

Levantamento realizado pelo Instituto Datafolha entre segunda (11) e terça-feira (12) aponta que 39% dos brasileiros consideram a família Bolsonaro responsável pelo aumento de até 50% nas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Entre os entrevistados, 35% atribuíram a responsabilidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro(PL), enquanto 17% indicaram o deputado federal Eduardo Bolsonaro(PL), atualmente nos Estados Unidos.

O levantamento também mostra que 35% dos brasileiros veem o presidente Lula(PT) como principal responsável e 15% apontam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Outros 3% acreditam que nenhum dos citados é culpado, 1% consideram todos responsáveis e 7% não souberam responder.

O estudo ainda detalha a percepção por eleitorado em 2022. Entre eleitores de Lula, 38% culpam Jair Bolsonaro, 35% Eduardo Bolsonaro e apenas 11% atribuem a culpa ao próprio Lula.

Entre eleitores de Bolsonaro, 58% responsabilizam Lula, 25% indicam Alexandre de Moraes, 5% Eduardo Bolsonaro e 4% Jair Bolsonaro.





Tarifaço

O tarifaço teve início em 6 de agosto deste ano, com a imposição de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

O governo norte-americano justificou a medida citando suposto tratamento injusto a exportadores americanos, a regulamentação de plataformas digitais no Brasil e ações envolvendo Bolsonaro, incluindo o julgamento por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Autoridades brasileiras também foram atingidas pelas sanções, como Alexandre de Moraes e técnicos do programa Mais Médicos.

Em relação aos impactos futuros, 40% dos entrevistados acreditam que novas medidas do governo Trump podem prejudicar ainda mais a economia brasileira após a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Tarifaço já entrou em vigor





Outros 28% acreditam que Trump negociará medidas menos prejudiciais, 20% entendem que as tarifas atuais serão mantidas e 12% não souberam opinar.

O governo brasileiro atribuiu o tarifaço à atuação de Jair e Eduardo Bolsonaro junto ao governo Trump. Em resposta, Lula assinou a Medida Provisória Brasil Soberano para tentar mitigar os efeitos econômicos.

Por outro lado, opositores responsabilizam falhas diplomáticas do governo Lula e decisões do STF contra bolsonaristas.