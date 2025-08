Reprodução/@SilasMalafaiaOficial Nikolas Ferreira diz que Alexandre de Moraes ''se lascou'' e pede prisão do ministro durante as manifestações em Brasília no domingo

Durante o protesto da oposição do governo na Praça dos Três Poderes contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o Supremo, chamou Moraes de autoritário e declarou: "Prepara-te para a guerra".

"Si vis pacem, para bellum. Se queres paz, prepara-te para guerra. Acham o quê? Que vai continuar havendo dezenas de ilegalidades, um ex-presidente sendo tratado como criminoso por um suposto golpe?", disse o parlamentar, citando um provérbio em latim.

Nikolas começou sua fala dizendo que foi citado na decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente. A menção ao parlamentar ocorreu porque ele fez uma chamada de vídeo com Bolsonaro durante uma manifestação em Brasília no domingo (3). No entendimento de Moraes, a ação violou as medidas cautelares que proíbem Bolsonaro de usar redes sociais e se comunicar publicamente, mesmo por terceiros.

"Eu vim aqui hoje porque ontem, no processo, também fui citado. Tentaram, inclusive, com o nome de Alexandre de Moraes, me imputar um crime. Estamos vivendo em um país onde manifestação pública virou coação. Quer dizer que o filho do presidente não pode colocar o pai para dar um oi, que isso já quebra uma medida cautelar? Que descumprir regras injustas coloca a pessoa no mesmo patamar de criminosos, de líderes de comandos organizados?", questionou, revoltado.



Ele continuou sua fala e fez uma comparação do tratamento dado a Bolsonaro em diferentes cidades e ironizou a proibição de contato com o público.

"Vejam o tratamento dado a um ex-presidente. No caso do Flávio, ele ainda falou. Em Belo Horizonte e em São Paulo, o Bolsonaro nem falou, ele só olhou. Eu disse: o presidente não pode falar, mas pode ver. E ele literalmente só viu as pessoas", disse.

Ele também citou o caso do ex-deputado Daniel Silveira, que está preso e passando por problemas de saúde, mas teve o pedido de prisão domiciliar humanitária negado pelo ministro Luiz Fux.



"O que está acontecendo é grave. Vai ser necessário que a gente se reúna aqui de novo para anunciar a morte de Daniel Silveira? É isso que está prestes a acontecer? Daqui a pouco, outra coletiva vai servir para dizer que fulano foi preso e já não pode mais ver a própria família. Jornalista já não tem mais liberdade", disse o parlamentar.

Revoltado, o parlamentar disse que o grupo luta por interesses do país e criticou a postura de Moraes.

"Quando vocês vão acordar? Não é uma defesa de pessoas, é uma defesa de princípios, de algo maior do que nós, é o respeito ao nosso país. Vocês têm ideia de que hoje somente uma pessoa está decidindo tudo no Brasil?", gritou aos presentes.





*Matéria em atualização