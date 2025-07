Reprodução/redes sociais Nas redes sociais e em mensagens enviadas por aplicativos, aliados afirmaram que o ato em Brasília “vai entrar pra história”

Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar medidas cautelares contra Jair Bolsonaro(PL), apoiadores do ex-presidente convocaram, para este domingo (20), uma manifestação em defesa da "liberdade" e "democracia". O ato pró-Bolsonaro reúne, em Brasília, simpatizantes da direita política, que pedem por libertação dos "presos políticos no Brasil".

A manifestação foi organizada por grupos de apoio a Bolsonaro, com respaldo de parlamentares alinhados ao ex-presidente. A deputada federal Bia Kicis (PL) e o ex-desembargador Sebastião Coelho, participaram da organização do ato.

Nas redes sociais e em mensagens enviadas por aplicativos, aliados afirmaram que o ato em Brasília “vai entrar pra história”. "Brasília vai caminhar, pela liberdade, pela democracia e pela verdade", diz o comunicado. A concentração foi marcada para esta manhã, em frente ao Banco Central, no Eixão. Às 10 horas, os bolsonaristas iniciaram a caminhada.

"Vista verde e amarelo, leve sua bandeira e venha mostrar de que lado você está. É o povo nas ruas, junto com Bolsonaro, por um Brasil livre", pede a convocatória.

















A senadora Damares Alves (Republicanos), que já ocupou o Ministério dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro, está presente no ato ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL). A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), também compareceu à manifestação.

Nas redes sociais, circulam imagens da manifestação em que apoiadores exibem cartazes com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes. Em uma das faixas, com tradução para o inglês, os manifestantes pedem: “Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos, liberte os presos políticos do Brasil”.

"Esse é só o começo do que vai acontecer ao redor do Brasil. O brasileiro não vai desistir da sua nação. A gente não vai desistir de lutar pela nossa liberdade", afirmou o deputado distrital Thiago Manzoni (PL), secretário-geral do Partido Liberal no Distrito Federal (PL/DF).

"É um momento que a população tem que mostrar a sua indignação e o respeito à democracia. O que a gente tem visto é realmente muito triste. Eu, que sou amiga pessoa da família [Bolsonaro], Deus me levantou como coluna de oração na nossa cidade, pela nossa nação. Eu creio que algo vai acontecer em nosso país, que Deus vai nos tirar desse momento que nós estamos vivendo", afirmou a vice-governadora do DF, Celina Leão.

Além da manifestação, o núcleo jovem do Partido Liberal (PLJ) organizou um “buzinaço Fora Lula” em Brasília. No início da tarde, integrantes do PL Jovem estenderam faixas sobre uma das passarelas da EPTG — uma das principais vias do DF — convocando motoristas a participarem do protesto com buzinas.



Ato contra as decisões de Moraes

A manifestação ocorre após Moraes determinar uma série de medidas cautelares contra Bolsonaro. Entre elas, o ministro ordenou recolhimento noturno — em que o ex-presidente não pode sair de casa entre 19h e 7h —, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar redes sociais e de manter contato com diplomatas.

Ao justificar a decisão, Moraes apontou possível fuga de Bolsonaro aos Estados Unidos e relacionou as medidas à atuação do depuado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) junto ao governo norte-americano para impor sanções contra o Brasil.

Diante disso, para o vice-líder da oposição na Câmara, deputado Sanderson (PL), os brasileiros foram às ruas em defesa da liberdade e da justiça. “As manifestações ecoam o grito de milhões que não se calarão”, disse o parlamentar.

O deputado Rodrigo Valadares (União) afirmou que “uma tornozeleira não silencia um povo que luta por liberdade”. “Brasileiros foram às ruas para defender a democracia e repudiar a injustiça. O Brasil acordou. Quando o povo ocupa as ruas, a mudança se torna inevitável”, avaliou,

Já o deputado Coronel Tadeu (PL) destacou que impor tornozeleira a um líder popular como Bolsonaro é um ataque à vontade da população. “As ruas clamaram por justiça. Bolsonaro não está sozinho. A nação defende seus valores e seu líder com coragem”, disse.

No mesmo sentido, o deputado Rodolfo Nogueira (PL) afirmou que o povo deseja equilíbrio. “As manifestações deste domingo mostram que o povo brasileiro está atento e preocupado com os rumos da nossa democracia. Medidas extremas contra o ex-presidente Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica e restrições desproporcionais, geram indignação e merecem reflexão. O Brasil precisa de equilíbrio institucional e respeito à vontade popular. O povo foi às ruas em paz, pedindo liberdade e justiça — e isso precisa ser ouvido”, opinou.