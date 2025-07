Jefferson Rudy/Agência Senado A iniciativa é do senador Nelsinho Trad (PSD), que preside a Comissão de Relações Exteriores





Quatro senadores brasileiros viajarão a Washington entre os dias 29 e 31 de julho para negociar com o Congresso norte-americano a decisão do presidente Donald Trump de aplicar tarifa de 50% sobre produtos do Brasil.

A decisão foi aprovada nesta terça-feira (15) pelo Senado com a criação de uma comissão externa temporária.

A comissão funcionará por 60 dias e foi proposta pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), por meio do requerimento RQS 556/2025.

Segundo Nelsinho, a intenção é estabelecer um canal direto de comunicação com os Estados Unidos, já que os meios diplomáticos tradicionais enfrentam dificuldades no momento.

Ele defende a construção de uma “ ponte de diálogo ” para esclarecer os efeitos da medida e buscar alternativas.

O senador destacou que frigoríficos brasileiros estão reavaliando se manterão as exportações de carne bovina aos Estados Unidos, enquanto outros setores também demonstram preocupação com a taxação, prevista para entrar em vigor em 01 de agosto.





“ Empresário precisa de previsibilidade. A gente precisa equacionar esta situação. Vamos buscar esse entendimento, abrir esse diálogo e saber exatamente o que está acontecendo ”, afirmou.