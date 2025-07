Antonio Augusto/STF O ex-presidente Jair Bolsonaro







Se tivessem observado o que aconteceu no México e no Canadá quando governos locais peitaram de frente a s ameaças de Donald Trump contra seus países, apoiadores de Jair Bolsonaro não teriam corrido para as redes sociais comemorar o tarifaço do republicano contra exportações brasileiras.

O ataque deu a brecha para o presidente Lula (PT) ir a público acusar a agressão contra a soberania nacional. E nada é mais capaz de unir um país do que uma agressão injusta e um inimigo definido.

Trump encarnou as duas coisas.

Nas redes, apoiadores do petista correram para tirar as máscaras de quem até outro dia posava de patriota batendo continência à bandeira norte-americana.

No fim, sobrou apenas a família Bolsonaro para defender o ato de Trump. É o que resta para quem está hoje entre a cadeia e o ostracismo político.

Quem tem alguma pretensão melhor para os próximos meses já mudou o tom da conversa.

Tarcísio de Freitas, que vestia até boné do MAGA (slogan para Make America Great Again, aglutinador da campanha republicana), era um deles.

O termômetro das redes o levou a esconder o enfeite.

O governador paulista só faltou escrever “bem-feito, Brasil” ao comentar, nas primeiras horas, a ofensiva de Trump. Agora pede serenidade e diálogo.

Não é por menos.

Quem acompanha a biruta laranja da Casa Branca sabe que tudo pode acontecer após um tuíte de Trump. Inclusive nada.

Até aqui, ele adotou a tática do bode na sala das relações comerciais com todos os países para onde apontou o nariz. A tática é conhecida. Primeiro vem a ameaça. Depois, o recuo.

O que ele conseguir avançar na sala escura das negociações sem a mediação de organismos multilaterais durante um momento e outro é lucro.

Mas uma hora a credibilidade, tal qual o lobo anunciado por Pedrinho, se esvai.

No Congresso, parlamentares do centrão patrocinados por setores produtivos, do agro à indústria, pressionam a base bolsonarista para demover Trump do absurdo.

Na dúvida, eles fazem coro ao discurso de Lula, que promete acionar o princípio da reciprocidade caso Trump avance com a ameaça.

Os chefes da Câmara e do Senado estão com Lula.

Basta ver a nota assinada por Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Isso em um momento de conflito interno entre Executivo e Legislativo pelo controle do orçamento.

(sim, Trump conseguiu aqui o improvável: um cessar-fogo entre Lula e uma base cada vez mais hostil a ele no Congresso).

Entidades como a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) também foram na jugular de Trump em suas notas públicas.

O chefe da Casa Branca queria desgastar Lula e reabilitar Jair Bolsonaro para ter no Brasil um preposto capaz de frear a influência chinesa e dos Brics na América Latina.

Até aqui, não conseguiu nem uma coisa nem outra.

A resposta pública de ministros do STF nas redes (já que é essa a nova ágora das decisões diplomáticas) mostra que o Judiciário brasileiro está em campo preparado e com caneleiras.

A carta de Trump (ou de quem quer que assoprou essa ideia na cabeça dele) era o presente de Natal antecipado que a família Bolsonaro tanto queria.

Virou um presente de grego.

Armou os adversários, criou um inimigo comum, unificou grupos rivais e desgastou quem ainda é capaz de defender o agressor.

Tá de parabéns, dear president.

*Este texto não reflete necessariamente a opinião do Portal iG