TV Camara Marina Silva foi atacada por deputados





A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva(REDE), participou nesta quarta-feira (2) de audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e sofreu ataques do deputado Evair Vieira de Melo (PP).

Ela foi questionada sobre os índices de desmatamento e queimadas na Amazônia. Durante a sessão, Marina foi alvo de ataques verbais de parlamentares da oposição, em um ambiente marcado por embates ideológicos e políticos.

O encontro foi convocado pelo deputado Evair Vieira de Melo, que acusou Marina de fazer “adestramento de esquerda” e de manter um discurso alinhado com “ONGs internacionais”.

O parlamentar afirmou que a ministra não conhece o setor agropecuário por “nunca ter trabalhado” ou “produzido”, chamou-a de “mal-educada” e declarou que o ministério está em “péssimas mãos”.

A expressão “adestrada” foi repetida por Evair, o que provocou reação da ministra, que considerou o termo ofensivo.

Outros parlamentares também atacaram Marina. O deputado Zé Trovão (PL) afirmou que ela é “uma vergonha como ministra”.

O presidente da comissão, Rodolfo Nogueira (PL), acusou Marina de protagonizar “um dos capítulos mais desastrosos da política ambiental”. Já Capitão Alberto Neto (PL) sugeriu que ela pedisse demissão e a responsabilizou por prejudicar o agronegócio.

Durante a audiência, Evair de Melo ainda comparou a atuação de Marina a grupos como Farc, Hamas e Hezbollah.

A fala foi criticada por parlamentares aliados, como Túlio Gadêlha (REDE), que considerou a comparação inadequada. Gadêlha também pediu desculpas pelo uso da palavra “adestramento”.

Posição de Marina Silva

TV Senado Marina foi vítima de ataques no Senado em maio





Em resposta, Marina Silva disse ter feito uma “longa oração” pela manhã e afirmou estar “em paz”.

Citou versículos bíblicos e rebateu as acusações com dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que apontam redução de 32% no desmatamento em todo o país e 46% na Amazônia.

Também destacou que o Ibama concedeu 1.250 licenças ambientais entre 2023 e 2025, sendo mais da metade destinadas à Petrobras.

Parlamentares da base aliada manifestaram apoio à ministra. João Daniel (PT) classificou os ataques como “lamentáveis” e elogiou sua trajetória. Lenir de Assis (PT) e Chico Alencar (PSOL) defenderam sua atuação e condenaram as ofensas.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também prestou solidariedade, enquanto a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, considerou os ataques misóginos e cobrou retratação.





Conflito

A audiência ocorreu em meio a tensões envolvendo a política ambiental. A ministra tem sido criticada por setores da base aliada, como o senador Omar Aziz (PSD), por sua posição em relação ao licenciamento ambiental e à BR-319.

A aprovação do Projeto de Lei 2.159/2021, que flexibiliza as regras de licenciamento, e a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial, também geraram controvérsias no Congresso.

Marina afirmou que essas áreas não impedem a exploração de petróleo e que as decisões sobre o tema envolvem o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras.