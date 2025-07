Reprodução/redes sociais Ex-presidente Jair Bolsonaro passa por uma série de complicações de saúde

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi orientado a permanecer em repouso domiciliar durante todo o mês de julho, após exames apontarem um quadro de esofagite intensa com processo inflamatório, além de erosões na mucosa do esôfago e gastrite moderada. A recomendação médica foi divulgada em boletim oficial nesta quarta-feira (2).

Os problemas foram identificados após uma endoscopia realizada no hospital DF Star, em Brasília. O tratamento será feito com medicamentos.





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também compartilhou o boletim em uma publicação nas redes sociais. Segundo ela, o marido precisa de repouso para uma "recuperação completa".

Recentemente, Bolsonaro foi diagnosticado com pneumonia e, meses atrás, passou por uma cirurgia extensa - uma reconstrução do trânsito intestinal . Ele ficou internado por um longo período.

Com a piora no quadro clínico, o ex-presidente cancelou compromissos que teria nos próximos dias em Santa Catarina e Rondônia. A decisão foi informada a aliados ainda na terça-feira (1º), após Bolsonaro não comparecer a um evento do PL na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Complicações

Desde o atentado à faca durante a campanha de 2018, Bolsonaro já foi submetido a sete cirurgias e enfrenta várias complicações de saúde. Em abril, ele passou por mais uma intervenção abdominal e, logo depois, teve pneumonia infecciosa.

Mesmo com recomendação médica de repouso e uso de antibióticos, ele retomou a agenda política e participou de eventos públicos, como a manifestação na Avenida Paulista.

O soluço persistente é um dos sintomas mais recorrentes, que em algumas ocasiões já fez com que Bolsonaro cancelasse compromissos, como aconteceu em uma visita prevista a Goiás.

"É uma coisa rara, ninguém consegue diagnosticar. Já tive crises que duraram até uma semana. Acho que está ligado à facada e à última cirurgia", disse ele a jornalistas após uma internação.

Mudança de hábitos

Em junho, o médico de Bolsonaro, Cláudio Biroloni, afirmou que o ex-presidente vai ter que mudar seus hábitos alimentares. A pressa ao comer e o costume de falar durante as refeições podem estar por trás das crises de soluço e os problemas gástricos.

"Ele come muito rápido, engole sem mastigar direito, fala enquanto come. Vai precisar se reeducar" , afirmou o médico.





Com os novos exames e a orientação médica de repouso absoluto, a presença de Bolsonaro em eventos políticos deve ficar suspensa por tempo indeterminado. Ainda não há previsão de quando ele retomará as atividades públicas.