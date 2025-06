Reprodução/Instagram Pedro Soares @moviesoares As festas juninas são uma oportunidade para os parlamentares reforçarem laços com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e eleitores

A semana no Congresso Nacional será marcada pelos corredores esvaziados e a agenda paralisada. Em razão do São João, comemorado na quarta-feira (24), deputados e senadores, principalmente do Nordeste, deixaram suas agendas em Brasília suspensas para cumprir compromissos políticos em suas bases eleitorais e participar das tradicionais festas juninas nos estados.

O São João é uma das principais festividades nacionais, ficando atrás apenas do Carnaval. Para o Nordeste, a data tem uma importância mais significativa, já que movimenta o turismo, o comércio e a agricultura familiar. Cidades como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, Pernambuco, realizam alguns dos maiores festejos juninos do país, atraindo turistas de todo o Brasil e do exterior.

O impacto econômico atinge setores como hotelaria, alimentação, transporte, produção de eventos, venda de roupas e artesanato. É, para muitas cidades, mais lucrativo que o Carnaval.

Além disso, a data é celebrada como feriado em cinco capitais do Nordeste. Em Alagoas, a data é considerada de descanso em todo o estado, enquanto em Salvador, Aracaju, Recife e João Pessoa, o dia 24 de junho é ponto facultativo municipal. Fora da região, cidades como Niterói(RJ), Barueri(SP), Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) também decretaram a suspensão das atividades no período.

Diante disso, a data é um período estratégico para parlamentares, que aproveitam as festas para se aproximar das bases eleitorais. Assim, o São João é um dos principais momentos de visibilidade e articulação política, principalmente para congressistas nordestinos, funcionando como uma vitrine informal para candidatos e lideranças políticas que pretendem fortalecer seus eleitorados ou se lançar em disputas futuras.

Entre os políticos que ocupam uma cadeira no Congresso Nacional, parlamentares como o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), o senador Efraim Filho (União), os deputados Arthur Maia (União), José Guimarães (PT) e Antônio Brito (PSD) passaram o final de semana em suas bases. O presidente da Câmara, Hugo Motta(Republicanos), também passou o feriado na Paraíba, onde estava nesta segunda-feira (23).

Agenda no Congresso

As festas juninas são uma oportunidade para os parlamentares reforçarem laços com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e eleitores. Em um ambiente festivo e tradicional, os políticos circulam livremente pelas cidades, participam de eventos, sobem em palanques e marcam presença nos arraiais, muitas vezes ao lado de aliados locais.

Em ano pré-eleitoral, esse momento se torna ainda mais relevante para os deputados e senadores. Por isso, a agenda no Congresso Nacional fica paralisada enquanto os parlamentares não retornam de seus redutos eleitorais.

Nesta semana, a Câmara e o Senado devem realizar sessões semipresenciais. O formato permite que os parlamentares registrem presença e votos de forma remota, por meio de aplicativo. Na pauta, temas sensíveis e de repercussão ficam de fora das discussões para os próximos dias.

Caso haja votações, devem entrar na pauta projetos consensuais entre os parlamentares e que, consequentemente, não geram maior debate. Já nas comissões, não consta na agenda das Casas Legislativas sessões de colegiados de peso como a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Outras comissões como a de Assuntos Econômicos (CAE) e de Relações Exteriores (CRE) chegaram a marcar sessões deliberativas, mas cancelaram. Enquanto isso, a votação de projetos prioritários como o que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil fica pendente.

Na próxima semana, os corredores do Congresso devem continuar vazios. Entre 2 e 4 de julho vai ocorrer o tradicional Fórum Jurídico de Lisboa, um encontro que reúne ministros, parlamentares e figuras do Judiciário em Portugal. O evento vai ser realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e contar com a presença de deputados e senadores como Ciro Nogueira (PP), o deputado Orlando Brito (PCdoB) e o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos).