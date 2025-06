Reprodução: Agência Brasil Além das desculpas dirigidas a Andrew Farias, Nogueira também se retratou publicamente com o ministro Alexandre de Moraes





O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira pediu desculpas ao advogado Andrew Farias por ter sido ríspido durante interrogatório realizado na última terça-feira (10), no Supremo Tribunal Federal.

O depoimento integra a ação penal que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. A manifestação de retratação foi feita três dias após o episódio, nesta sexta-feira (13).

Durante a audiência, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, Nogueira demonstrou irritação com perguntas feitas por seu próprio defensor. A primeira manifestação ocorreu quando Farias o questionou sobre uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, realizada em 14 de dezembro de 2022.

Nogueira respondeu: “Já esclareci tudo isso ao ministro Alexandre de Moraes”. Em seguida, diante de nova pergunta, o ex-ministro declarou: “A gente não tinha combinado isso”, o que gerou risos no plenário da Primeira Turma do STF.

O advogado tentou justificar a pergunta, dizendo que era apenas para “esclarecer”, e Nogueira respondeu: “Só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem”.

Na sequência, ao ser questionado por Moraes se estava satisfeito, Farias respondeu: “Satisfeito, sem mais perguntas”, em tom descontraído, o que novamente provocou risos entre os presentes.

Além das desculpas dirigidas a Andrew Farias, Nogueira também se retratou publicamente com o ministro Alexandre de Moraes por declarações feitas durante uma reunião ministerial ocorrida em julho de 2022.

Na ocasião, o então ministro da Defesa criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sugerindo que o órgão exercia controle excessivo sobre o processo eleitoral.

No depoimento ao STF, Nogueira afirmou: “Quero me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. [...] Foram palavras mal colocadas, chamar, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum”.

O ex-ministro também negou, no interrogatório, ter recebido qualquer tipo de pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro para alterar relatórios sobre as urnas eletrônicas. Declarou ainda que nunca tratou de minutas golpistas com os comandantes das Forças Armadas.





Réu

Paulo Sérgio Nogueira é um dos oito réus do chamado “núcleo crucial” da ação penal que apura uma possível tentativa de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além dele, respondem à ação Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, Alexandre Ramagem (PL), Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Walter Braga Netto (PL). Os interrogatórios foram realizados nesta semana.

Leia a carta com o pedido de desculpas abaixo:

"Acerca das minhas falas ao meu advogado, Dr. Andrew Fernandes Farias, por ocasião do meu depoimento em audiência de instrução processual, no Supremo Tribunal Federal, em 10/06/2025, esclareço o que se segue.

1. O Dr. Andrew e sua equipe me prepararam extensa e acuradamente para o depoimento, elencando as perguntas a serem feitas pela defesa e os pontos a serem por mim ressaltados.

2. Desde fevereiro de 2024, o Dr. Andrew e sua equipe têm sido extremamente competentes e dedicados, mostrando-se excelentes profissionais.

3. Portanto, as falas que fiz em alguns momentos não foram apropriadas.

4. Por fim, apresento minhas escusas ao Dr. Andrew e manifesto elevada estima e o agradecimento a toda a sua equipe pelo proficiente trabalho, cuja excelência tem fortalecido a confiança na solidez da minha defesa."