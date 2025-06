Reprodução/TV Justiça Jair Bolsonaro arrancou risos do público presente





O ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) convidou, nesta terça-feira (10), o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante depoimento prestado por Bolsonaro e gerou risos entre os presentes.

Ao se dirigir a Moraes, Bolsonaro perguntou se poderia fazer uma brincadeira. O ministro respondeu: “Pergunte aos seus advogados”. Em seguida, o ex-presidente afirmou: “Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026”, o que provocou risos. Moraes respondeu: “Declino”, também em tom descontraído.

Apesar da declaração, Bolsonaro não pode concorrer nas eleições do ano que vem. O ex-presidente foi condenado pelo TSE(Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores e está inelegível até 2030.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entrou no segundo dia de interrogatórios sobre a tentativa de golpe de Estado que resultou nos atos violentos do dia 8 de janeiro de 2023.

A sessão desta terça-feira foi aberta com o depoimento do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha do Brasil. Os outros réus serão ouvidos por ordem alfabética.





Até o momento, foram interrogados o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid e o ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e atual deputado federal, Alexandre Ramagem.

Os dois réus falaram na sessão de segunda-feira (09), que marcou o início da fase de interrogatórios do chamado Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, do julgamento sobre a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A previsão é que os depoimentos sigam até sexta-feira (13).