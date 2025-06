Lula Marques/ EBC - 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli durante coletiva no salão verde da Câmara dos Deputados

Nesta sexta-feira (6), todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram para manter a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023.

O recurso começou às 11h em sessão virtual da Primeira Turma do Supremo, colegiado responsável pelo julgamento. O placar pela manutenção teve os votos dos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Luiz Fu, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Moraes, que é relator do caso no STF, disse que o recurso apresentado é "meramente protelatório" - ou seja, que tinha o objetivo apenas de "atrasar" o processo - e foi a favor do trânsito em julgado, que significa o encerramento da fase de recursos.

Condenação de Zambelli tem efeito imediato e leva à perda do mandato

Com a votação concluída e o fim da fase de recursos, a parlamentar vai ter que começar a cumprir pena de forma imediata, sem necessidade de esperar a publicação oficial da decisão final do colegiado.

Na prática, isso significa que a prisão preventiva ordenada por Moraes após Zambelli deixar o país mesmo já condenada será convertida em prisão definitiva.

Além disso, a condenação prevê a perda imediata do mandato parlamentar, de acordo com o entendimento consolidado no STF de que o Judiciário pode tomar essa decisão quando a pena ultrapassa o número máximo de faltas permitido a um deputado. Ainda assim, a cassação precisa ser formalizada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Na mesma sessão, a Primeira Turma do STF rejeitou um recurso de Walter Delgatti Neto, hacker que invadiu os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sob orientação de Zambelli. Ele confessou o crime e apontou a deputada como mandante.

Delgatti foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. A Justiça determinou ainda que ele e Zambelli paguem juntos R$ 2 milhões em indenização por danos materiais e morais coletivos.

Entenda a situação de Zambelli

A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato pelo STF, por ter participado da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o hacker Walter Delgatti Neto.

Ela também responde por falsidade ideológica, após inserção de documentos falsos no sistema, incluindo um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes.

Zambelli revelou, nesta semana, que estava nos Estados Unidos para um tratamento de saúde e, de lá, foi para a Itália, onde seria "intocável" pelo ministro, segundo ela.





De acordo com a deputada, seu objetivo é denunciar nas cortes europeias a suposta "ditadura" que vive o Brasil.

* Em atualização