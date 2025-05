Marina Ramos/Câmara dos Deputados Motta contou que Haddad deixou claro a possibilidade de o governo não apresentar alternativas. Nesse caso, os parlamentares alertaram que colocarão em pauta o PDL que susta os efeitos da medida que aumentou o IOF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta(Republicanos), afirmou, na tarde desta quinta-feira (29), que o governo federal tem 10 dias para apresentar uma alternativa ao aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

A definição surgiu após reunião entre o deputado, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre(União), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite de quarta-feira (28).

A reunião foi dedicada à discussão do aumento do IOF. Na ocasião, também estiveram presentes a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT) o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT); e o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT).

“Nós levamos aos membros do governo uma preocupação tanto da Câmara quanto do Senado. Essa medida foi encarada pelos parlamentares com muita insatisfação”, afirmou Motta . “Nós chamamos o governo para a mesa de negociação, como tem que ser. Quem tem compromisso com o país precisa agir dessa forma: entender as consequências de uma possível derrubada dessa decisão” , acrescentou.

De acordo com Motta, o ministro Haddad apresentou os motivos que levaram ao aumento do imposto e, depois do debate, os parlamentares entenderam que a medida mais prudente no momento seria dar tempo ao governo para estudar formas de revogar essa decisão e, ainda assim, manter o equilíbrio fiscal.

“Como a próxima semana será marcada por reuniões com parlamentares de outros países, que vêm participar do encontro dos parlamentos dos países do BRICS, não teremos sessões normais na Câmara. Esse período de, aproximadamente, dez dias foi considerado razoável tanto pelo presidente da Câmara quanto pelo presidente do Senado para que o governo possa apresentar uma alternativa à decisão de elevar o IOF ” , esclareceu Motta.

O deputado ainda cobrou maior participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas negociações sobre o IOF. “O presidente precisa tomar pé dessa situação, para que, a partir daí, o governo possa apresentar essas alternativas”, disse. “Nós estamos defendendo que venham medidas mais estruturantes. Que o Brasil possa, de fato, enfrentar aquilo que é necessário para entrarmos em um momento de mais responsabilidade fiscal ”, completou.

Projeto que susta efeitos pode ser pautado

Motta ainda contou que Haddad deixou claro a possibilidade de o governo não apresentar alternativas. Nesse caso, os parlamentares alertaram que colocarão em pauta o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta os efeitos da medida que aumentou o IOF.

“Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, ou seja, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão sobre o IOF está mantida, também foi deixado claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL sustando a decisão do governo” , assegurou Motta.

“Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Hadad. Então, a nossa expectativa é que esse diálogo possa continuar acontecendo” , acrescentou.

O PDL 214/2025, de autoria do deputado Zucco (PL), susta os efeitos do Decreto 12466/2025, que aumentou as alíquotas do IOF. De acordo com Motta, caso o Congresso resolva pautar o projeto, haverá um impacto nas emendas, o que pode gerar um aumento no contingenciamento orçamentário.

“É importante dizer que, se nós pautarmos o PDL — que representa a vontade majoritária da Casa —, a atuação do Congresso, especialmente em relação às emendas, será bastante afetada. Isso inclui o aumento do bloqueio proposto pelo governo e também o aumento do contingenciamento” , alertou.

“Portanto, para o Congresso, o mais importante neste momento é deixar claro que a sociedade não aguenta mais aumento de impostos — sabendo, inclusive, que as nossas próprias emendas também sofrerão bloqueios e contingenciamentos ainda maiores. Isso mostra o espírito público que o Congresso e, em especial, a Câmara dos Deputados têm ao discutir essas matérias” , destacou.

Os parlamentares, principalmente de oposição, vinham pressionando o presidente da Câmara para pautar o PDL. Após a reunião de líderes desta tarde, os deputados concordaram em esperar o prazo de 10 dias, mas, segundo o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL), a direita não vai abrir mão dessa questão.

“Nós, como maior partido de oposição [PL], não abriremos mão em nenhum momento de que possamos pautar o PDL. Temos responsabilidade com o país, com as pessoas. Se existe problema no orçamento público, esta é a casa da discussão. Não é um decreto que vai resolver o problema, transferindo as altíssimas despesas deste desgoverno para a população” , opinou.

De acordo com Sóstenes, o presidente Motta se comprometeu a formar um grupo de trabalho destinado a debater o PDL. “O presidente da Câmara ainda vai formar o grupo de trabalho para discutir as questões, não só das desonerações, mas outras também. E eu acho que precisamos discutir isso, sim. Eu, como líder do PL, só não quero discutir dentro da cortina de fumaça do ministro Haddad. Não entro no jogo dele” , alegou.

“Estamos dispostos a discutir, como bancada do PL, toda e qualquer mudança nas questões fiscais e tributárias do país. Contribuir com tudo, inclusive com emendas, isso nunca foi problema. Ao contrário, sempre fomos contributivos. Mas não neste momento. Porque, para mim, tudo isso é uma cortina de fumaça para desviar o foco dos problemas reais da vida dos brasileiros” , disse.

Sobre isso, o presidente Hugo Motta também defendeu que as isenções fiscais sejam debatidas entre o Congresso e o Executivo. “Nós temos defendido a revisão das isenções fiscais. O Brasil não aguenta a quantidade de isenções que existem hoje. Se somarmos as isenções públicas e as do setor produtivo, chegamos perto de R$ 1 trilhão” , revelou.

“Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas. Precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública. Só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico, para que o Brasil possa explorar seu potencial, crescer, se desenvolver com justiça social, geração de emprego e geração de renda” , afirmou.