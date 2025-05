Reprodução/YouTube Gov.br Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) realizou exames de imagem e de sangue no Hospital Sírio-Libanês de Brasília na tarde desta segunda-feira (26), após apresentar um quadro de vertigem diagnosticado como labirintite.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, todos os resultados estão dentro da normalidade e não foram identificadas alterações nos exames.

“[O Presidente] já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia” .

Lula é acompanhado por equipes médicas lideradas pelo Dr. Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio.

Compromissos remarcados

Por conta do episódio, Lula cancelou reuniões previstas para a tarde com os ministros Fernando Haddad(Fazenda), Luciana Santos(Ciência e Tecnologia) e Esther Dweck(Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

A agenda do presidente para esta terça-feira (27), no entanto, segue mantida, incluindo participação nas comemorações do Dia do Diplomata, no Itamaraty.





Histórico recente

Em dezembro de 2024, Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma.

O caso ocorreu após o presidente sentir dores de cabeça durante a madrugada, quando se apresentou ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Após constatada por ressonância magnética, uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro.

Ele foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde passou por cirurgia. O procedimento ocorreu sem problemas.