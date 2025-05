Reprodução Ministério do Desenvolvimento Social

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conteve, no início da noite desta quinta-feira (22), a ameaça de bomba no prédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), localizado no Bloco A da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A área havia sido isolada no fim desta tarde após um homem explodir artefato de baixa pontência.

O caso mobilizou equipes da PMDF, que acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope), a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. O homem permaneceu nas proximidades do Ministério por mais de duas horas, até que as forças de segurança conseguiram conter a situação e neutralizar a ameaça.

Tanto o homem quanto a mulher e a criança que o acompanhavam foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). "De lá, o indivíduo será conduzido para a Delegacia de Polícia no complexo da PCDF", informou a PMDF.

A ocorrência teve início por volta das 16h, quando um homem chegou à entrada do ministério acompanhado de duas crianças e uma mulher.

Segundo testemunhas, ele demonstrava comportamento alterado e proferia frases desconexas, incluindo referências ao golpe militar de 1964 e comparações com a situação atual.

Em determinado momento, foi ouvido um estrondo que, de acordo com relatos preliminares, pode ter sido causado por um rojão ou artefato de baixa potência. A detonação ocorreu em uma área gramada nas imediações ou dentro da sede do ministério, conforme versões colhidas no local.

De acordo com infomações de testemunhas, esse artefato seria uma bombinha estilo de "São João". Ao acionar o explosivo, o homem chamou a atenção das pessoas para a situação e gerou suspeitas sobre um outro pacote , maior, que ele não permite que ninguém se aproxime.





O homem, que ainda não foi identificado formalmente, teria tentado entrar no edifício, mas foi impedido pela segurança do ministério. Ele se manteve na área externa, com uma criança no colo, recusando-se a se afastar mesmo após a chegada das autoridades.

"Um homem encontra-se com a família nas proximidades de um pacote suspeito e recusa-se a se afastar do local, levantando indícios de potencial ameaça. Operação Petardo acionada", informou a PMDF.

A Operação Petardo é uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para lidar com casos de denúncias envolvendo explosivos ou artefatos explosivos. A operação é executada pela PMDF, por meio do Bope, de onde faz parte o esquadrão anti-bombas.





Atividades seguiram

As atividades internas do ministério não foram oficialmente suspensas, mas a circulação de servidores foi restringida por medida de segurança. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos.

A Operação Petardo continua em andamento. Esta matéria será atualizada conforme o surgimento de novas informações.