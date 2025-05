Reprodução Pixabay Ameaça de bomba em avião paralisa operações em aeroporto da Bélgica





As operações no segundo maior aeroporto da Bélgica foram suspensas nesta terça-feira (13) após uma ameaça de bomba em uma aeronave, confirmou a empresa que administra o terminal. As informações são da Agence France-Presse (AFP).

Segundo uma porta-voz da operadora do Aeroporto de Charleroi, a ameaça foi registrada pouco antes das 11h (horário local) em um avião que acabara de pousar.





"Um perímetro de segurança foi estabelecido ao redor da aeronave, o que levou ao fechamento da pista e à suspensão de todas as operações", informou a representante à AFP. "As autoridades competentes já assumiram o controle da situação."

Localizado ao sul de Bruxelas, o Aeroporto de Charleroi é um dos principais centros europeus de operação da companhia aérea Ryanair, especializada em voos de baixo custo