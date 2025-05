Guilherme Martimon/MAPA Ministro Carlos Fávaro





O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro(PSD-PR), afirmou em reunião com parlamentares e representantes do setor agropecuário que os produtores rurais do Rio Grande do Sul atingiram um nível de endividamento que impede o acesso a novos créditos.

A declaração foi feita durante audiência que contou com a participação do governador Eduardo Leite(PSD-RS) e ministros das áreas econômica e agrícola.

Segundo o ministro, o governo federal já pactuou a prorrogação das dívidas dos agricultores, em conjunto com os ministérios da Fazenda, Planejamento e Agricultura.

“Neste caso específico, fiz questão de ressaltar que a principal parceria é entre o governo federal, o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios — em especial, o município de Montenegro. Essa união tem permitido que o bloqueio seja eficiente, evitando que o foco da doença se espalhe por outras regiões do Brasil” , disse Fávaro, referindo-se ao controle de uma doença que afeta a produção rural no estado.

Apesar da prorrogação, o governo reconhece que a situação financeira dos produtores é delicada, devido à repetição de secas e quebras de safra nos últimos anos, que reduziram a capacidade de investimento no setor.

O Executivo federal trabalha na elaboração de uma proposta técnica para alongar o prazo das dívidas e permitir a retomada dos investimentos no campo.

O documento está sendo desenvolvido com base em contribuições do governo estadual, da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) e da equipe técnica do ministério da Agricultura.

O plano será submetido aos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).





Ações

Entre as ações previstas no plano estão a melhoria do perfil do solo, a adoção de boas práticas agrícolas e a instalação de sistemas de irrigação.

O governo ressalta, contudo, que sem a reestruturação das dívidas, os agricultores devem continuar sem condições de ampliar os investimentos.

A proposta de prorrogação das dívidas deve ser discutida na próxima reunião extraordinária do CMN (Conselho Monetário Nacional), prevista para esta semana.

O texto do voto já está em fase final de elaboração. A expectativa é que, com a aprovação, seja aberto um prazo para que sejam avaliadas medidas estruturantes e de longo prazo para o setor agropecuário.

Além disso, o governo avalia outras alternativas para garantir recursos aos produtores, incluindo projetos em tramitação no Congresso Nacional e o uso de fundos sociais e privados.