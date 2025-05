Canal Gov/YouTube Primeira-dama falou sobre polêmica





A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou nesta segunda-feira (19) que seguirá se manifestando sobre os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes, mesmo diante de críticas por sua fala durante um jantar com o presidente da China, Xi Jinping, na semana passada.

“Não há protocolo que me faça calar”, disse, durante evento no TCU (Tribunal de Contas da União), em Brasília.

No encontro com a delegação chinesa, Janja mencionou os efeitos do TikTok sobre o público infantil.

A declaração, feita em um ambiente diplomático, gerou críticas de parlamentares da oposição e repercussão negativa na imprensa, com acusações de quebra de protocolo.

Durante a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Janja afirmou que continuará tratando do tema em qualquer ocasião.

“Se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum, eu falarei”, declarou.

A primeira-dama defendeu a regulamentação de plataformas digitais e citou casos de violência virtual, aliciamento e exposição precoce a conteúdos inadequados.

“A internet faz parte da rotina das nossas crianças. A violência pode ocorrer em qualquer espaço digital. É urgente criar mecanismos de regulação”, afirmou.

Ela também criticou a forma como a imprensa tratou o episódio na China.

“Não é fofoca de bastidor. Estamos falando da vida de crianças e adolescentes”, disse.





Janja atribuiu parte das críticas à sua condição de mulher.

“Não admito que alguém diga que eu tenha que ficar calada, especialmente por ser mulher. Minha voz será usada para isso: para proteger nossas crianças e adolescentes”, declarou.

Ela citou diálogos com outras primeiras-damas, como Brigitte Macron, sobre o tema.

O evento foi organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e segue até quarta-feira (22), com a presença de cerca de 400 participantes.