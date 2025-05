Reprodução/PT/Redes Sociais O perfil do Partido dos Trabalhadores (PT) se juntou às homenagens. A sigla publicou fotos de Mujica e Lula juntos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (13), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) destacou que o ícone da esquerda latino-americana foi um “grande amigo do Brasil”. Outros representantes do Executivo, como os ministros Fernando Haddad e Anielle Franco, também prestaram homenagens.

“Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do Mercosul, da Unasul e da Celac, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas”, ressaltou o Itamaraty.

A nota lembrou quando o presidente Lula entregou a Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o chefe do Executivo, que está em viagem oficial à China, referiu-se ao ex-presidente uruguaio como “a pessoa mais extraordinária” entre os presidentes com quem conviveu.

“O legado de Pepe Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações”, afirmou o ministério. Em nota, o governo ainda prestou condolências à família do uruguaio, em especial à viúva Lucía Topolansky.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, postou uma foto em que aparece de mãos dadas com Mujica e afirmou que o ex-presidente uruguaio “aliou a coragem à doçura, a luta à compaixão”. “Mujica deixa um legado de esperança, um convite a um humanismo radical. Meus sentimentos ao planeta Terra”, escreveu.

Outras homenagens

Políticos de esquerda também publicaram homenagens a Pepe Mujica. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, escreveu que o ex-presidente uruguaio era “alguém inigualável”. “Um exemplo de homem simples, do povo, filho de uma vendedora de flores e que se tornou um dos maiores líderes de esquerda como presidente do Uruguai”, disse o parlamentar, que ainda classificou Mujica como “grande amigo”.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que Pepe Mujica “semeou mudanças na América Latina”. “Inspirou-nos em vida e revelou ainda mais coragem quando viu aproximar sua partida, sem jamais abrir mão da verdade. Exemplo de luta sem tirar o pé de suas raizes”, considerou.

“Um importante líder progressista latinoamericano, lutou contra a ditadura no Uruguai, defendeu valores como a justiça social, a solidariedade entre os povos, a defesa do meio ambiente e a ética na política”, acrescentou a deputada Sâmia Bomfim (Psol/SP) às reverências.

O presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, disse que Mujica era uma “referência inspiradora para todos nós que acreditamos em um mundo melhor e mais justo”. “Mujica cumpriu sua missão com uma trajetória marcada pela simplicidade, ética e humanidade”, declarou.

“Já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente - e foi exatamente isso que ele transmitiu: verdade, humildade e compromisso. Despedidas nunca são fáceis. Mas, neste momento, vale lembrar dos seus ensinamentos: a vida é uma bela aventura e um milagre. E se tem alguém que soube viver essa aventura com coragem, generosidade e dignidade, foi ele”, homenageou Freixo.

O ex-deputado Jean Willys também se manifestou. “Amado, Pepe Mujica, que falta sua inteligência, empatia e sabedoria farão a este mundo. Obrigado por tudo! Descanse em paz”, publicou, em suas redes sociais.

O perfil do Partido dos Trabalhadores (PT) se juntou às homenagens. A sigla publicou fotos de Mujica e Lula juntos e se limitou a dizer “hasta siempre, Pepe”, que significa "até sempre", em português.