Reprodução O ex-desembargador Sebastião Coelho da Silva

O advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho foi detido nesta terça-feira (25) por desacato após tentar tumultuar o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por golpe de Estado, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota enviada ao Portal iG, a Corte informou que ele já foi liberado (veja mais abaixo).

A prisão aconteceu após Coelho protagonizar, do lado de fora do plenário, o princípio de um tumulto enquanto o ministro Alexandre de Moraes fazia a leitura do relatório do julgamento. Nervoso, o ex-desembargador tentou entrar no local enquanto gritava palavras de ordem, chamava o magistrado de "arbitrário" e a turma da Corte de "sanguinários".



Os gritos levaram Moraes a interromper a leitura do relatório. Após Coelho ser retirado do local, o ministro concluiu sua fala e passou a palavra ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Na nota enviada à reportagem, o STF informou que Coelho "foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal". Além disso, o informe destaca que o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, foi quem "determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado".

Quem é Sebastião Coelho

Sebastião Coelho é o atual advogado de Felipe Martins, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência durante o governo Bolsonaro, que está entre os investigados pela suposta tentativa golpista. No entanto, Martins não compõe o núcleo julgado hoje.

Nota do STF



O desembargador aposentado Sebastião Coelho foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal. O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado.