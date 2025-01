Antônio Lima/Secom Brasileiros deportados dos EUA receberam comida e puderam tomar banho





Um grupo de 84 brasileiros repatriados desembarcou na noite deste sábado (25) no Aeroporto Internacional de Confins-Belo Horizonte. Eles relataram problemas com alimentação, falhas técnicas na aeronave vinda dos EUA e maus-tratos.

No dia anterior, sexta-feira (24), um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos estava previsto para pousar em Belo Horizonte ( MG), mas por problemas na aeronave o destino final foi Manaus (AM).

Das 88 pessoas a bordo, quatro ficaram em solo amazonense enquanto o restante foi levado até Minas por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) a pedido do presidente Lula.

Recebimento no Brasil

A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, recebeu as famílias brasileiras que chegaram a Minas Gerais no avião da FAB. Em fala aos passageiros, a líder da pasta deu às boas-vindas ao Brasil em nome do presidente Lula e afirmou que o governo respeita as políticas migratórias dos países, mas sem "nunca violar os direitos humanos de ninguém".

Em uma postagem nas redes sociais, a ministra disse que o governo brasileiro "não irá suportar a violação dos direitos humanos". Segundo Evaristo, houve esta violação no voo de deportação.

Um dos deportados relatou que eles foram algemados na quarta-feira (22) à noite, e quando chegaram ao Brasil (na sexta) ainda estavam algemados. "Falei para eles que nós estávamos em território brasileiro, [pedi] que eles tirassem a nossa algema, pois não queriam tirar", relatou um dos brasileiros vindos no voo.

Relatos de maus-tratos

Em entrevista a jornalistas, um dos brasileiros deportados identificado como Matheus Henrique, de 22 anos, contou que os passageiros do voo sofreram "um pouco de tortura lá dentro". “A gente estava todo amarrado, preso: mãos, pés, barriga… Crianças estavam passando mal, desmaiando”, acrescentou.

Um outro brasileiro que estava na aeronave afirmou que houve agressões já em solo brasileiro, em Manaus. Jeferson Maia relatou a jornalistas que uma falha no ar-condicionado causou tumulto entre os passageiros.

Segundo ele, alguns cidadãos brasileiros que falavam inglês fluentemente se dirigiram a agentes americanos para pedir para sair da aeronave, pedido este que foi recusado. Em seguida, eles foram agredidos. As informações foram obtidas pela CNN.





“Eu fiquei sentado até chegar ao meu limite, mas não aguentei mais. Eu pedi [para sair] para eles, e aí (um agente) me enforcou”, afirmou Jeferson, que contou também que não se alimentava bem há 40 horas e não tomava banho há cinco dias.

O repatriado Carlos Vinícius de Jesus, afirma que ouviu de um dos agentes americanos: "Que se dane o seu governo, se a gente quiser a gente fecha a porta da aeronave, desce a gente e mata vocês". "Falaram que não estavam nem aí com nós. Estou aliviado porque cheguei com vida", afirma.