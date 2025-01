Reprodução O presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União), considerou o caso inédito





A ex-vereadora Janaina Lima (PP-SP) publicou nesta quinta-feira (2) um vídeo explicando os motivos que a levaram a retirar itens como um vaso sanitário e duas pias do gabinete que ocupava na Câmara Municipal de São Paulo .

A ação gerou polêmica e motivou a abertura de uma investigação interna pela Câmara para verificar se houve prejuízo ao patrimônio público.

Em sua justificativa, ela destacou que todos os itens retirados foram adquiridos com recursos próprios e, portanto, não pertenciam ao patrimônio da Casa.

No vídeo publicado, Janaína afirmou que a remoção foi orientada por assessores e advogados, considerando as diretrizes da Câmara. Ela explicou que não acompanhou pessoalmente a reforma do gabinete e que os itens retirados estão descartados ou foram doados.

“Obviamente, nem eu nem meus assessores precisamos de privada. Tanto que, ao longo desses mandatos, nunca reembolsei sequer o carro que aluguei para trabalhar como vereadora. Nunca reembolsei uma gasolina, um Uber. Absolutamente nada. Mais de R$ 300 mil só desses itens", disse no vídeo.

A ex-vereadora também criticou a repercussão do caso, considerando a abordagem desrespeitosa à sua trajetória política.

Janaína Lima afirmou ainda que outros itens reformados durante sua gestão, como divisórias de vidro, luminárias, teto com instalações industriais e bancadas, foram deixados no gabinete.

Segundo ela, esses elementos representam investimentos pessoais feitos para transformar o espaço em um modelo de coworking.

“Todos os outros itens da reforma, que ao longo dos oito anos fomos fazendo, transformamos o nosso gabinete num coworking com apoio de muitas pessoas", afirmou.

Em nota oficial, ela reiterou que a retirada dos itens seguiu normas da Câmara e assegurou que todo o patrimônio público foi devidamente registrado.

“Reitero meu compromisso com a ética e a responsabilidade no uso dos bens públicos, reafirmando que todas as minhas ações são guiadas pela transparência e pelo respeito às normas institucionais", concluiu.





Posição de Adrilles Jorge

O vereador Adrilles Jorge (União-SP), que assumiu o gabinete, comentou o episódio de forma irônica, declarando que usará o banheiro comunitário até que a situação seja resolvida.

“Se a privada é dela [Janaína], é legítimo que ela leve e faça o que quiser com ela. Preciso fazer xixi, é necessário. Mas qualquer coisa uso o comunitário", afirmou.

Adrilles também manifestou apreço pelo conceito arquitetônico deixado pela ex-vereadora e afirmou que pretende manter o projeto Coworking Legislativo no espaço.

O presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União), classificou o caso como inédito e anunciou que medidas serão analisadas para garantir a integridade do patrimônio público.

Veja o vídeo: