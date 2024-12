Montagem iG - Imagens: Fantástico/TV Globo, Agência Brasil Presidente Lula comentou sobre a prisão de Braga Netto

O presidente Lula (PT) disse, neste domingo (15), que acompanhou “com tristeza” as notícias políticas durante sua internação. Comentando sobre a prisão do general Walter Braga Netto, ocorrida no dia anterior, o petista disse que é muito triste que um general de quatro estrelas tenha tentado dar um golpe de Estado no país.

“Eu fiquei acompanhado as notícias políticas com muita tristeza saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país”, disse Lula em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo.

"É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática ainda muito jovem, que participou da campanha das diretas, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de quatro estrelas montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queriam dar um golpe", continuou.

O presidente relembrou que, nas eleições em que saiu derrotado, “eu ia para casa, chorar minhas mágoas e me preparar”. Ele defendeu que, se culpados, os suspeitos de envolvimento na trama golpista sejam rigorosamente punidos.

“Então, é muito grave o que eles fizeram, eu fiquei chocado. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive, eu quero que eles tenham todo direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil”, finalizou.

A entrevista ocorreu logo após Lula receber alta hospitalar, após cinco dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência para conter uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda que ele sofreu em outubro.

Braga Netto preso

O general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro (PL) e candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022, foi preso neste sábado (14) pela Polícia Federal.

Ele foi preso preventivamente por estar "atrapalhando a livre produção de provas" da investigação sobre a trama golpista, na qual também é apontado como um dos envolvidos.