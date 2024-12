Reprodução: Presidência da República Ex-presidente Jair Bolsonaro e o Braga Netto

A Polícia Federal (PF) prendeu, neste sábado (14), o general Walter Souza Braga Netto , no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A PF aponta o general como uma das figuras centrais na trama golpista - posição influenciada, sobretudo, por sua atuação no Exército e em cargos estratégicos no governo de Jair Bolsonaro (PL), no qual foi ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Veja, a seguir, os principais pontos da trajetória de Braga Netto, que foi de homem forte do governo a primeiro general 4 estrelas a ser preso na história do país.

Quem é Walter Braga Netto

Nascido em 1957 na cidade de Belo Horizonte, Braga Netto ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 1975. Ele subiu de patentes até chegar ao cargo de capitão, em dezembro de 1984.

Desde então, Braga Netto teve cargos importantes nas forças armadas, incluindo o comando de grandes unidades militares nacionais, como o Comando Militar do Oeste, em 2009, o Comando Militar do Leste, em 2016. Ele também foi nomeado Chefe do Estado-Maior do Exército, em 2019.

Durante o governo de Michel Temer, Braga Netto foi designado como interventor federal na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. De acordo com o decreto de nomeação, o general recebeu o status de governador, com a capacidade de reestruturar toda a área de segurança pública fluminense.

Ele foi transferido para a reserva em 2020, mesmo ano em que foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo Bolsonaro, assumindo o lugar de Onyz Lorenzoni. Foi a primeira vez, desde a ditadura, que um militar ocupava esse cargo.

Braga Netto permaneceu no cargo até 2021, quando foi designado ministro da Defesa. Nessa época, se consolidou como um dos maiores articuladores militares do governo de Bolsonaro, de quem era cada vez mais próximo.

A proximidade com Bolsonaro culminou na escolha do general como candidato a vice-presidente nas eleições de 2022, da qual saíram derrotados.

O nome de Braga Netto voltou ao centro das atenções nos últimos dias, após a PF indiciá-lo no inquérito que apura a trama golpista e apontá-lo como uma das figuras centrais do evento. Ele é acusado de aprovar um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF descobriu que, caso o plano golpista fosse executado, Braga Netto integraria um "Gabinete Institucional de Gestão da Crise", que seria criado para gerenciar a situação no futuro governo golpista. Uma das suspeitas da PF é que, dada a influência do general, ele poderia até mesmo tentar derrubar Bolsonaro e assumir o comando do país.

A prisão de Braga Netto neste sábado foi um marco histórico no Exército brasileiro: ele é o primeiro general quatro estrelas a ser preso na história do país. Na ditadura militar, os generais quatro estrelas foram mandados para a reserva.

Braga Netto foi preso no Rio, em Copacabana. Será encaminhado ao Comando Militar do Leste, onde ficará sob custódia do Exército.