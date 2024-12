Reprodução/Instagram Lula em coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês

Após receber alta hospitalar neste domingo (15), o presidente Lula (PT) disse, durante a coletiva de imprensa da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, que está "voltando para a casa tranquilo".

"Eu estou voltando para casa agora tranquilo, certo de que eu estou curado e que eu preciso me cuidar", disse o petista, adicionando que passará o Natal e o Ano Novo em casa. "Estou vivo, inteiro e com vontade de trabalhar. (...) Tenho muito trabalho a fazer", disse.



Lula deu detalhes sobre o acidente em que bateu a cabeça e culminou na hemorragia intracraniana, quadro que o levou à internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última terça (10).

De acordo com o petista, ele caiu enquanto cortava a unha da mão e não a do pé. "Eu estava sentado. Eu já tinha cortado a unha, lixado. Quando eu fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo e acabou que meu bumbum não levantou e eu caí e bati com a minha cabeça na hidromassagem e fez um estrago razoável", contou.

Ele também falou que só teve "ciência da gravidade" do quadro após a cirurgia de emergência na terça-feira, feita para drenar um hematoma na cabeça. Na quinta (12), Lula passou por um procedimento complementar, chamado embolização das artérias meníngeas, para bloquear o fluxo sanguíneo entre artérias e prevenir novos sangramentos na região cerebral.

Ele relatou que achava que "estava totalmente curado e podia fazer tudo". "Voltei a fazer esteira, voltei a fazer musculação e eu não estava totalmente preparado para fazer o exercício".

Lula disse que seguira à risca as recomendações médicas de não fazer esforço físico. "Eu não posso fazer esteira na velocidade de atleta porque não sou atleta", brincou.

A previsão inicial de alta do hospital era para o início desta semana. De acordo com os médicos, o petista não apresenta sequelas e deve deixar o hospital nas próximas horas. Ele ficará na casa dele em São Paulo até quinta-feira (19), quando passará por uma tomografia de controle em reavaliação.

"Devido ao quadro, devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha e de toda a nossa equipe, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa jájá", afirmou a médica Ana Helena Germoglio.

* Em atualização