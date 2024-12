Reprodução Lula contou que, após ser atendido em outubro, voltou à sua rotina e se considerava curado





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou como sofreu uma queda no banheiro após cortar as unhas. A declaração foi dada em entrevista coletiva após receber alta de uma cirurgia intracraniana e uma complementação cirúrgica.

"Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado e lixado as unhas. Quando fui guardar o estojo, em vez de me levantar para abrir a gaveta, tentei apenas afastar meu corpo do banco. O banco era redondo, meu bumbum não ficou firme, eu caí e bati a cabeça na hidromassagem", explicou.

Lula contou que, após ser atendido em outubro, voltou à sua rotina e se considerava curado, pois continuou fazendo exercícios físicos e realizando viagens. Porém, na semana passada, sentiu-se mal e decidiu procurar seu médico.

"No domingo, comecei a sentir dor de cabeça, achei que fosse por causa do sol", comentou. Na segunda-feira (9), o presidente percebeu que seus passos estavam lentos, o que levou à internação na UTI, onde ficou por três dias.

Lula permaneceu no cargo

Inicialmente, surgiram rumores de que o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB-SP), assumiria a Presidência da República até a recuperação de Lula. No entanto, o presidente permaneceu no cargo e sancionou leis digitalmente enquanto estava no hospital.

Na sexta-feira (13), Lula fez sua primeira aparição pública nas redes sociais após a internação. Ele foi filmado andando pelo corredor do Hospital Sírio-Libanês e publicou em seu perfil: “Fiquem tranquilos! Estou firme e forte”.

O presidente foi acompanhado por uma equipe médica composta pelo cardiologista Roberto Kalil, os neurologistas Mauro Suzuki e Rogério Tuma, a infectologista Ana Helena Germoglio, o neurocirurgião Marcos Stavale e o neuroradiologista intervencionista José Guilherme Caldas.





Alta e recuperação

Durante a coletiva de imprensa, Lula afirmou que voltará para casa "tranquilo". "Estou certo de que estou curado e de que preciso me cuidar", declarou. O presidente acrescentou que passará o Natal e o Ano Novo em casa. "Estou vivo, inteiro e com vontade de trabalhar. Tenho muito trabalho a fazer", completou.

De acordo com os médicos, Lula não apresenta sequelas e deve deixar o hospital nas próximas horas. Ele permanecerá em sua casa, em São Paulo, até quinta-feira (19), quando realizará uma tomografia de controle para reavaliação.