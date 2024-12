Reprodução/Instagram Lula e o médico neurocirurgião que fez o procedimento desta quinta-feira (12), Marcos Stavale

O presidente Lula (PT) publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece caminhando pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde terça-feira (10) para tratar de uma hemorragia intracraniana, decorrente de uma queda que ele sofreu em outubro.

As imagens foram divulgadas um dia após o presidente da República passar por um procedimento para evitar novos sangramentos na região cerebral.

"Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira.

2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!", diz a legenda da publicação.



Assista ao vídeo:





Internação de Lula

Na terça-feira, o presidente da República passou por uma cirurgia de emergência para drenar a hemorragia. Na quinta (12), o mandatário fez uma intervenção complementar, chamada embolização das artérias meníngeas, para bloquear o fluxo sanguíneo entre artérias e prevenir um novo sangramento intracraniano.

Agora, o petista está sob cuidados semi-intensivos, "segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores", conforme o último boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (13).