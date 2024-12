Antoniel Cavalcante/Ronda Policial Tocantins Carlesse governou o estado de Tocantins de 2019 até 2022





O ex-governador do Tocantins , Mauro Carlesse (Agir), foi preso na manhã deste domingo (15) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). A prisão ocorreu na Fazenda Joia Rara, uma propriedade do político localizada em São Salvador, no sul do estado.

Segundo as investigações, ele é suspeito de planejar uma fuga para o exterior, o que motivou a expedição do mandado de prisão preventiva pela 3ª Vara Criminal de Palmas. O caso segue em sigilo judicial, e mais detalhes da investigação não foram divulgados até o momento.

A defesa de Carlesse se mostrou indignada com a prisão e anunciou que solicitará a revogação da medida. Os advogados argumentaram que o ex-governador sempre esteve à disposição da Justiça e colaborou com as investigações.

A defesa também contesta a alegação de que ele estaria planejando uma fuga, mas o conteúdo do processo permanece confidencial.

Além de Carlesse, o ex-secretário Claudinei Quaresemin também está sendo investigado por envolvimento em um esquema de corrupção.

Quaresemin já se encontra preso em decorrência de outra investigação, a “Operação Overclean”, que apura fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.





Prisão de Mauro Carlesse?

A prisão de Carlesse e as investigações em andamento estão relacionadas a um esquema de corrupção envolvendo a gestão pública no Tocantins.

Carlesse governou o estado de Tocantins de 2019 até 2022 e, durante seu mandato, foi alvo de várias investigações relacionadas à gestão pública e acusações de corrupção.