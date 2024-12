Reprodução/Instagram Lula e o médico neurocirurgião que fez o procedimento desta quinta-feira (12), Marcos Stavale

O presidente Lula (PT) segue internado sob cuidados semi-intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo o último boletim médico divulgado por volta das 12h20 deste sábado (14).



Segundo o boletim, Lula fará "apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem". O documento acrescenta que o petista segue "lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando".

A previsão de alta está mantida para o início da semana que vem, na segunda ou terça-feira.

Internação de Lula

O presidente Lula foi internado na terça-feira (10) devido a uma hemorragia intracraniana, decorrente de uma queda que ele sofreu em outubro. Ainda na terça, ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar a hemorragia.



Na quinta (12), o mandatário fez uma intervenção complementar, chamada embolização das artérias meníngeas, para bloquear o fluxo sanguíneo entre artérias e prevenir um novo sangramento intracraniano.

Na sexta-feira (13), ele deixou de ter cuidados de UTI e passou a ter cuidados "semi-intensivos" - apesar disso, ficou no mesmo leito hospitalar. Ainda no mesmo dia, o perfil do presidente nas redes sociais publicou um vídeo em que ele aparece caminhando e sorrindo ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, que fez o último procedimento complementar. Na legenda, Lula diz estar "firme e forte".