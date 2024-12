Valter Campanato/Agência Brasil Jair Bolsonaro está entre indiciados em inquérito sobre tentativa de golpe

A maioria dos brasileiros (51%) acredita que houve uma tentativa de golpe de Estado em 2022, orquestrada por parte dos militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra Lula (PT). A informação é da pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (13).

Segundo o levantamento, 38% não acreditam na tentativa de golpe, enquanto 12% não quiseram responder.



A sondagem ouviu 8.598 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com 95% de nível de confiança.

Veja os números da pesquisa:

Pergunta: Acredita que houve uma tentativa de golpe contra Lula por parte dos militares e Bolsonaro?



Sim – 51%

Não – 38%

Não souberam/Não responderam – 12%

Resposta considerando o voto em 2022

A Quaest fez a mesma pergunta separada de acordo com os votos dos entrevistados no segundo turno das eleições de 2022.

A maioria dos eleitores de Bolsonaro (51%) não acreditam na tentativa de golpe. 39% acreditam na trama golpista e 10% não responderam.

Já entre os eleitores de Lula, a maioria acredita na trama golpista (61%), ante 28% que não acreditam e 11% que não responderam.

Entre os que não votaram ou que votaram branco/nulo, 46% acreditam que Bolsonaro, militares e aliados orquestraram um golpe de Estado. 39% não acreditam e 15% não responderam.

Veja todos os números:

Votaram em Bolsonaro:

Sim – 39%

Não – 51%

Não souberam/Não responderam – 10%

Votaram em Lula:

Sim – 61%

Não – 28%

Não souberam/Não responderam – 11%

Não votaram/votaram branco ou nulo:

Sim – 46%

Não – 39%

Não souberam/Não responderam – 15%

PF investiga suposta tentativa golpista



A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente foi indiciado por abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa.

A lista tem 37 nomes de indiciados, entre políticos, militares e ex-assessores de Bolsonaro, como o ex-ministro da Defesa e candidato a vice dele, Walter Braga Netto, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

O inquérito aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).