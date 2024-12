Agência Brasil No dia 19/10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada e precisou levar cinco pontos na cabeça.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra "estável", segundo o boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (10) pela equipe médica do mandatário. Ele segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para onde foi encaminhado na noite desta segunda (9) e passou por cirurgia de emergência para drenagem de uma "hemorragia intracraniana", decorrente de um acidente doméstico ocorrido em outubro.

O médico particular de Lula, Roberto Kalil Filho, disse em entrevista coletiva que o hematoma drenado era fora do cérebro e, por isso, a expectativa é que não existam complicações cognitivas e motoras na saúde do presidente. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, é a única acompanhante dele no hospital.

Kalil disse, ainda, que Lula passará as próximas 48h na UTI, por precaução, e deve voltar para Brasília na próxima semana. "Nada de trabalho por enquanto", disse o médico particular do presidente.

O primeiro boletim médico, divulgado às 3h20 desta terça-feira (10), afirmou que o presidente sentiu dor de cabeça ainda em Brasília e, após realizar um exame de imagem na unidade hospitalar da capital, foi diagnosticado com uma hemorragia intracraniana decorrente da queda sofrida em 19 de outubro.

Entenda o que está acontecendo com Lula

Desde que se acidentou em 19 de outubro, quando caiu e bateu a cabeça no banheiro, o petista toma um remédio anti-convulsivo, que tem como efeitos colaterais a sonolência e irritação.

Nesta segunda, Lula relatou dor no local da batida, na parte de trás da cabeça, e disse que iria para o Alvorada mais cedo.

A médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, o examinou ainda no Planalto e contatou o médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho. Foi decidido que Lula faria novos exames nesta terça.

Mas a dor se intensificou no fim da tarde e o presidente foi encaminhado para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde a equipe médica descobriu a hemorragia que precisava ser drenada.

O presidente então foi transferido para São Paulo para passar pela cirurgia às pressas. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o acompanhou na viagem.

Segundo o boletim médico, Lula fez um procedimento chamado "craniotomia", e a cirurgia ocorreu sem intercorrências. Ainda não há previsão de alta.

*Em atualização