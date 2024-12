Reprodução/Youtube Lula passa por cirurgia de emergência e está internado em UTI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passou por cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana, está acordado e consciente . A equipe do mandatário revelou que uma entrevista coletiva está marcada para as 9h. As informações são da GloboNews.

O petista está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após o procedimento para drenar a hemorragia "decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10", conforme informado pelo boletim médico.

Entenda o que está acontecendo com Lula

O presidente se acidentou em 19 de outubro, quando caiu e bateu a cabeça no banheiro do Palácio da Alvorada. Desde então, o petista toma um remédio anti-convulsivo, que tem como efeitos colaterais a sonolência e irritação.

Nesta segunda, Lula relatou dor no local da batida, na parte de trás da cabeça, e disse que iria para o Alvorada mais cedo.

A médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, o examinou ainda no Planalto e contatou o médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho. Foi decidido que Lula faria novos exames nesta terça.

Mas a dor se intensificou no fim da tarde e o presidente foi encaminhado para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde a equipe médica descobriu a hemorragia que precisava ser drenada.

O presidente então foi transferido para São Paulo para passar pela cirurgia às pressas. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o acompanhou na viagem.

Segundo o boletim médico, Lula fez um procedimento chamado "craniotomia", e a cirurgia ocorreu sem intercorrências. Ainda não há previsão de alta.