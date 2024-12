Reprodução A intervenção realizada foi uma craniotomia





A primeira-dama, Rosângela da Silva , conhecida como Janja , compartilhou nesta terça-feira (10) momentos de "angústia" vividos durante a internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em pronunciamento, ela agradeceu as orações e afirmou que o presidente deve retornar ao trabalho em breve.

“Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho”, diz trecho do comunicado.

Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma cerebral, identificado como consequência de uma queda sofrida há dois meses no Palácio da Alvorada.

O presidente foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após relatar dores de cabeça persistentes e sonolência. Exames detalhados confirmaram a necessidade do procedimento, que foi realizado em São Paulo.

A intervenção realizada foi uma craniotomia , que consiste na remoção temporária de uma parte do osso craniano para acessar o cérebro . O objetivo principal da cirurgia foi aliviar a pressão no cérebro causada pelo acúmulo de sangue.

Saúde de Lula

De acordo com o cardiologista Roberto Kalil Filho, responsável pelo acompanhamento médico do presidente, Lula se recupera bem. A equipe médica confirmou que não houve complicações durante o procedimento.

A previsão é que o chefe do Executivo permaneça em São Paulo para acompanhamento inicial da recuperação e retorne a Brasília na próxima semana. Janja , que esteve ao lado do presidente durante todo o processo, destacou que ele está em boas condições.





Veja a nota de Janja na íntegra

"Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o Presidente Lula, tem especialmente recebido no dia de hoje.

Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos!

Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta. Obrigada pelas mensagens de carinho!"