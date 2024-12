Reprodução/Lauro Jardim Jair Bolsonaro viajou para o Rio de Janeiro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de vaias e críticas durante um voo da Gol que partiu de Brasília com destino ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (28).

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, do O Globo, Bolsonaro também foi abordado por uma passageira que se levantou para cumprimentá-lo e elogiou seu trabalho na política.

Entretanto, diferentemente de ocasiões anteriores, não houve manifestações expressivas de apoio por parte de outros passageiros.

A viagem teve como objetivo encontros com lideranças do Partido Liberal (PL) e de outras siglas de direita do estado do Rio de Janeiro.

A movimentação ocorre em meio a um período delicado para Bolsonaro, que enfrenta acusações no relatório da Polícia Federal sobre um plano golpista.





Bolsonaro e a tentativa de golpe

O documento entregue ao Supremo Tribunal Federal aponta Bolsonaro como líder de um plano que visava o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes, além da prisão de opositores políticos.

A Procuradoria-Geral da República recebeu o relatório, que também incluiu o indiciamento de outros 36 nomes, como o do General Braga Netto e de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

Bolsonaro nega as acusações, afirmando ser alvo de perseguição política. Ele defendeu publicamente a anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na depredação da Praça dos Três Poderes.