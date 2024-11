Reprodução: GOV Flávio Dino subirá ao altar





O ministro Flávio Dino , do STF ( Supremo Tribunal Federal ), se casará neste sábado (30) em uma cerimônia reservada. Segundo informações do Portal UOL, Dino oficializará sua união com Daniela Lima, com quem mantém uma relação estável há 14 anos.

O evento reunirá apenas familiares e amigos próximos, incluindo os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, também do STF.

O casamento será realizado em uma cidade próxima a São Luís, no Maranhão, com a celebração marcada para o fim da tarde.

Dino optou por não convidar figuras políticas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o governador Carlos Brandão (PSB), com quem teve um rompimento político no estado.

Na vida pessoal, o ministro é conhecido por sua discrição. Em fevereiro deste ano, na posse como integrante do STF, Dino optou por não realizar festas, celebrando a ocasião apenas em uma missa.

Ele tem três filhos com Daniela Lima e dois do casamento anterior com a professora Deane Maria Fonseca. O ex-casal enfrentou a perda de um dos filhos em 2012.





Flávio Dino e sua discrição

Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e atual ministro do STF, também é reconhecido por suas decisões de destaque no cenário político e jurídico. Em 2023, ele suspendeu pagamentos relacionados ao orçamento secreto, o que gerou repercussão nacional.

Além disso, foi mencionado em um relatório da Polícia Federal que detalhou planos de golpistas para responsabilizá-lo pelos atos de vandalismo em Brasília, ocorridos em 8 de janeiro, quando ainda ocupava o cargo de ministro da Justiça.