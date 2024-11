João Pedro Lima/iG Ministro Paulo Teixeira concedeu entrevista de imprensa durante a Cúpula do G20

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira (18) que o xingamento da primeira-dama Janja Lula da Silva ao bilionário Elon Musk é um tema "superado" no governo.

"Está superado. O próprio presidente Lula, no momento seguinte, já fez uma fala, e está superado", disse Teixeira, durante coletiva de imprensa na Cúpula do G20. "De forma nenhuma isso vai criar um problema diplomático, portanto eu acho que a gente tem que virar a página desse tema", completou.

Teixeira ainda atribuiu a dimensão que o caso atingiu ao machismo. "Eu só estou achando que estão dando uma dimensão maior do que efetivamente existe. Eu já trabalhei com várias mulheres em governos. E eu acho que o Brasil é cruel com as mulheres", afirmou o ministro.

Neste domingo (17), em publicação nas redes sociais, Teixeira já havia dito que a fala de Janja representa "o que estava preso nas nossas gargantas". Hoje, o ministro disse que seu posicionamento "foi em solidariedade diante de uma pessoa que está sofrendo uma crítica que, se fosse um homem que tivesse falado o mesmo, não teria essa repercussão que está tendo".



O caso

No último sábado (16), em discurso em um evento do G20 Social, Janja criticou Elon Musk. A primeira-dama falava sobre desinformação e a regulamentação das redes sociais quando ouviu um barulho. Em tom de brincadeira, ela se abaixou e disse: "Acho que é o Elon Musk".

Em seguida, Janja completou: "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you , Elon Musk". Em tradução literal, fuck you significa "vai se f**er".