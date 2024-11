Valter Campanato/Agência Brasil Presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a programação desta quinta-feira (14), apesar das explosões que atingiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite da última quarta (13).

Até o momento, a agenda disponibilizada pelo Palácio do Planalto prevê uma série de encontros com embaixadores para apresentação de credenciais entre 9h30 e 11h15.

O cronograma inclui reuniões com representantes diplomáticos de Argentina, Argélia, Paquistão, Coreia do Sul, Guiana, Etiópia, Namíbia e Panamá.

Depois há um buraco na agenda até 16h, quando Lula embarca para o Rio de Janeiro, onde participará da cúpula de líderes do G20 no início da próxima semana.

Já o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Câmara dos Deputados retomarão o expediente ao meio-dia desta quinta, enquanto o Senado cancelou as atividades do dia.