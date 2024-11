Bruno Peres/Ag Brasil Bomba explodiu em frente ao STF na noite desta quarta

A Polícia Federal investiga as explosões da noite da última quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, em Brasília, como atos "terroristas".

O incidente foi provocado por Francisco Wanderley Luiz, ex-candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e único morto no ataque.

"O que justifica o inquérito para apurar ataque terrorista é justamente o cunho político desse ato", disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, citado pelo portal G1. "Já concluímos a varredura por parte da PF no local onde houve a explosão", acrescentou.

A primeira explosão ocorreu por volta de 19h30 de quarta-feira, no porta-malas do carro de Luiz, que estava estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Em seguida, o agressor lançou artefatos contra a estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Depois, segundo o relato de testemunhas, deitou-se no chão e acionou uma bomba na nuca.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, todos os "artefatos potencialmente explosivos" que estavam na Praça dos Três Poderes foram desarmados. Também foram encontrados explosivos em uma casa alugada por Luiz em Ceilândia.