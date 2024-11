Reprodução/Câmara dos Depultados Antonio Brito confirmou que o acordo para o PSD presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO)

A bancada do PSD anunciou nesta quarta-feira (13) a retirada da candidatura do deputado Antonio Brito (BA) para a presidência da Câmara dos Deputados. O partido vai apoiar o deputado Hugo Motta ( Republicanos - PB ), que desponta como favorito na sucessão de Arthur Lira ( PP-AL ).

A decisão foi comunicada por Brito em conversa com jornalistas. Segundo deputado, a iniciativa de retirada partiu dele, visando consolidar o apoio do PSD à candidatura de Motta .

"A bancada decidiu, com proposta minha, retirar a candidatura a presidente da Câmara para que possamos dar sequência ao processo com as demais lideranças e apoiar Hugo Motta", declarou. "Essa é a decisão da bancada do PSD após uma reunião. Foi uma posição majoritária: alguns concordaram, outros não, mas foi o entendimento da bancada”, disse.

O anúncio foi feito ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, partido com 44 deputados na Câmara. Com o apoio do PSD, Motta já conta com o suporte de partidos como PP, Republicanos, PL, PT, PCdoB, PV, PSDB, PSB, PDT, MDB, entre outros, reunindo ao todo 429 parlamentares. Para vencer no primeiro turno, são necessários 257 votos.

A retirada da candidatura de Brito deixa Hugo Motta com apenas um possível concorrente: o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), cujo partido também indicou uma possível adesão à candidatura de Motta.

Antonio Brito confirmou que o acordo para o PSD presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO) em 2025, além da terceira secretaria da Câmara, permanece inalterado.

"Está tudo mantido. É um direito da bancada, não estamos pedindo nada além do que a bancada já teria na Casa. O PSD segue unido, agora focado no bem da Câmara e do país", afirmou Brito.