Reprodução/Internet Praça dos Três Poderes é atingida por explosões

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) anunciou a ativação do Plano Escudo após duas explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes , em Brasília , na noite desta quarta-feira (13).

Com a medida, o Exército passa a atuar, para garantir a segurança, nos palácios do Planalto , da Alvorada , do Jaburu e na Granja do Torto sem a necessidade de uma operação formal de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) .



A ativação do Plano Escudo permite reforço imediato da segurança nas instalações governamentais e representa uma resposta preventiva às ameaças, com o objetivo de garantir a integridade das sedes dos Três Poderes e dos chefes do Executivo e do Legislativo.

Explosões



Duas explosões fortes atingiram a área externa da Praça dos Três Poderes , em Brasília , nesta quarta-feira (13). Uma pessoa morreu.



Segundo informações da CNN, uma das explosões seriam de um carro que estava próximo ao anexo IV na Câmara dos Deputados, já outra foi próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Equipes do Corpo de Bombeiros e militares especializados em explosivos foram acionadas para o local. De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado na calçada, próximo à Praça dos Três Poderes.