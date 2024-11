Divulgação/Câmara Municipal de São Paulo Plenário da Câmara de vereadores de SP





A Câmara dos Vereadores de São Paulo concedeu a Salva de Prata , maior honraria da cidade , em homenagem ao escritório HSLAW – Hasson Sayeg, Novaes e Veturole Advogados pelos serviços prestados à cidade. A Sessão Solene da honraria vai acontecer nesta quinta-feira (14), às 18h30, na sede da Câmara.

O escritório é comandado pelo advogado Ricardo Sayeg , articulista do portal iG , professor livre-docente, doutor e mestre em Direito, presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP, imortal da Academia Paulista de Direito e comandante dos Cavaleiros Templários Guardiões do Graal. Entre outras honrarias, Sayeg foi contemplado com o prêmio jurista do Ano 2017 pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

A Salva de Prata é a maior homenagem oferecida pela Câmara Municipal de SP a instituições, organizações sociais, fundações e entidades como forma de destacar os serviços prestados para a cidade.

A honraria foi concedida através do Decreto Legislativo nº 94/2024 , proposto pela vereadora Sonaira Fernandes (PL) e aprovado pela Casa. A oficialização foi publicada no dia 30 de outubro.

"O HSLAW, destaca-se pela sua atuação firme e determinada em causas complexas, abrangendo todas as jurisdições, sob a liderança do renomado Advogado e Professor Livre-Docente da PUC-SP, Ricardo Sayeg. Além disso, o escritório tem sido um bastião do Direito Brasileiro, marcando uma trajetória de conquistas e contribuições significativas para a advocacia nacional", afirmou Sonaira Fernandes ao Portal iG .

"É uma enorme satisfação homenagear o escritório HSLAW, de forma muito especial, o meu amigo querido Ricardo Sayeg", acrescentou.







HSLAW Advogados





Arquivo pessoal Advogado e professor, Ricardo Sayeg recebe, em nome de seu escritório, a Salva de Prata da Câmara Municipal de São Paulo





Com mais de 45 anos de trabalho, o escritório HSLAW – Hasson Sayeg, Novaes e Venturole Advogados foi fundado em 1977 pelo Advogado, Professor Honoris Causa, Dr. Mario Jackson Sayeg.

O grupo é reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação em causas complexas em todas as jurisdições. De acordo com o site oficial, o escritório "é pautado por uma advocacia sólida e especializada em demandas estratégicas e na prevenção, gestão e enfrentamento de crises, com especial preocupação em garantir um serviço de excelência em prol da defesa das liberdades e dos direitos que lhe são confiados".

“Estamos muito felizes e com a sensação de dever cumprido pelo nosso escritório de advocacia receber a Salva de Prata da Cidade de São Paulo. São gloriosos anos de luta pelas pessoas e enfrentamento de uma infinidade de casos emblemáticos, extremamente complexos, marcando presença nos tribunais de todo país”, comentou Sayeg ao portal.

Ele ainda contou que “o sentimento é de que oficialmente a cidade de São Paulo reconhece o legado de minha família à advocacia, iniciado pelo meu pai, o Advogado Mário Sayeg , atualmente liderado por mim e tendo continuidade com o meu filho Rodrigo Sayeg e os outros que virão, Mateus e Arthur”.

“É uma benção de Deus e honra incomensurável nosso escritório de advocacia entrar oficialmente, como diriam os americanos, no Hall da Fama da cidade de São Paulo”, finalizou.