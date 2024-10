Agência Brasil PGR e a Polícia Federal sustentam que o mandato de Chiquinho Brazão está diretamente ligado às tentativas de encobrir os assassinatos

Com a condenação dos ex-policiais, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes , o Supremo Tribunal Federal ( STF ) estuda a possibilidade de julgar os mandantes e mentores do crime ainda este ano.

O STF realiza o julgamento em razão do foro privilegiado de Chiquinho Brazão , um dos acusados. São réus no processo:

Chiquinho e Domingos Brazão : apontados como os mandantes do crime.

Rivaldo Barbosa: ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro , acusado de ser o mentor do assassinato.

Robson Calixto ( Peixe ): ex-assessor de Domingos Brazão , suspeito de ajudar a esconder a arma do crime.

Major Ronald Paulo Alves Pereira : acusado de monitorar a rotina de Marielle , segundo a delação de Ronnie Lessa.

No entanto, o julgamento pode ser adiado caso novas diligências sejam solicitadas, o que poderia atrasar a conclusão do julgamento.

As audiências de instrução terminaram no dia 29 de outubro, quando todas as testemunhas, defesas e acusações foram ouvidas. A defesa dos réus tem agora cinco dias para solicitar novas diligências. Caso não haja atrasos, o Supremo poderá ouvir as alegações finais e prosseguir com o julgamento.

STF x TJ-RJ: por que dois julgamentos?





O processo contra Lessa e Queiroz foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), uma vez que os crimes ocorreram no estado.

No entanto, quando Lessa mencionou em sua delação os nomes de Chiquinho e Domingos Brazão como mandantes, o caso foi transferido para o STF, já que o deputado federal possui foro privilegiado.

Em junho de 2024, a Primeira Turma do STF aceitou a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR), tornando os irmãos Brazão e os demais envolvidos réus por seu papel nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso.

Tentativas de encobrir o crime





A PGR e a Polícia Federal sustentam que o mandato de Chiquinho Brazão está diretamente ligado às tentativas de encobrir os assassinatos, já que as manobras para ocultar o crime se estenderam ao longo dos anos. Em março de 2024, os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa foram presos.

A PGR também solicitou ao STF que exija novos relatórios da Polícia Federal, que possam incluir perícias em materiais apreendidos com os acusados, essenciais para o andamento do processo.