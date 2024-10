Reprodução / Redes Sociais Vereador morreu em um acidente nesta manhã

Na manhã deste domingo (27), morreu o vereador mais votado da cidade de Queimadas, na Bahia , José Ariel Rodrigues de Oliveira (MDB), em um acidente de moto em Itiúba, a cerca de 80 quilômetros de Queimadas.

Na ocasião, vereador perdeu o controle da motocicleta que conduzia e colidiu com a traseira de outra moto na noite desse sábado (26), de acordo com relato da irmã da vítima à Polícia Civil. Ele tinha 43 anos.

Segundo a CNN Brasil, os policiais informaram que o político foi socorrido, enviado para o Hospital Municipal de Itiúba e depois transferido para o Hospital de Trauma de Petrolina, onde morreu.

Com a morte, a Prefeitura de Queimadas divulgou uma nota de pesar e lamentou o ocorrido. "Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável", disse a administração pública.

O vereador foi eleito com 1.077 votos no primeiro turno das eleições municipais deste ano, que aconteceu no último dia 6 de outubro . Ele foi o mais votado do município.

Antes disso, Oliveira já foi ex-secretário de Infraestrutura de Queimadas, empresário e produtor de eventos.

