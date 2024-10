Reprodução/TRE-RN Apuração dos votos começa após o fechamento das urnas, às 17h

Os eleitores podem acompanhar a apuração dos votos em tempo real em qualquer cidade pela página Resultados, da Justiça Eleitoral. Além disso, a contagem também pode ser verificada pelos aplicativos Resultados e Boletim na Mão, disponíveis na Google Play e na App Store.

A página e o app Resultados oferecem informações detalhadas sobre os votos por candidata(o), incluindo os votos nulos e brancos. A contagem dos votos começa logo após o fechamento da votação, às 17h (horário de Brasília).

Como verificar o resultado das eleições na sua cidade?

Pelo site Resultados ou pelo aplicativo de mesmo nome, basta selecionar a cidade no botão que aparece no topo da tela. É possível usar geolocalização ou buscar pelo nome do município.

Na tela, aparece a apuração em tempo real, com quantidade de urnas apuradas e candidatos à prefeito e vereador que estão vencendo o pleito.

Boletim na Mão

O aplicativo Boletim na Mão, criado em 2016, permite que os eleitores confiram os resultados da votação eletrônica através da leitura dos QR Codes nos Boletins de Urna (BUs) impressos em cada seção eleitoral. Esses boletins contêm o total de votos registrados em cada urna, sejam eles para candidatas ou candidatos, brancos ou nulos.

Sem necessidade de conexão com a internet, basta clicar no botão "Ler QR Code" no menu inferior do app para escanear o código do BU. A imagem gerada será salva automaticamente no seu dispositivo.

Michel Kovacs, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, destaca que qualquer eleitor(a) pode capturar os dados dos boletins de urna usando o app Boletim na Mão ou manualmente, e depois verificar se os resultados divulgados pela Justiça Eleitoral estão de acordo com os boletins capturados.

"Isso é uma forma muito simples de garantir que a totalização dos votos funcione corretamente, pois é apenas a soma de todos os boletins de urna", explica Kovacs.

Resultados anteriores

Eleitoras e eleitores podem, ainda, acessar os resultados de eleições anteriores pelo portal de Dados Abertos e pela página de Estatísticas de Eleição no site do Tribunal Regional do seu estado.

O portal de Dados Abertos disponibiliza dados eleitorais desde 1933, voltados para pesquisadores, jornalistas e demais interessados, enquanto a página de Estatísticas oferece informações sobre perfis de candidatas(os) e eleitoras(es), além de dados sobre mesários.

