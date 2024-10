Reprodução/TRE-RN Na região de Campinas, foi a vez de Limeira, Piracicaba e Sumaré determinarem os prefeitos

O segundo turno das eleições municipais de 2024 aconteceram em todo o país neste domingo (27). Moradores de algumas cidades do interior do estado de São Paulo foram às urnas para decidir quem vai governar os municípios nos próximos quatro anos.

Na região de Campinas , foi a vez de Limeira , Piracicaba e Sumaré determinarem os prefeitos. Os eleitores de Franca, Jundiaí , São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté também aos locais de votação.

Confira os resultados:

Limeira





Na cidade de Limeira, Murilo Félix (Podemos) foi eleito com 51,88% dos votos válidos. Betinho Neves (MDB) ficou em segundo lugar com 48,12% do eleitorado.

Franca



Em Franca, Alexandre Ferreira (MDB) foi eleito neste segundo turno com 58,64%. O seu adversário, João Rocha (PL), atingiu 41,36% dos votos válidos.

Piracicaba

Na região de Campinas, Herlinho Zanatta (PSD) foi eleito em Piracicaba com 53.61% dos votos, vencendo Barjas Negri (PSDB) que ficou com 46.39%.

Sumaré



Henrique do Paraíso (Republicanos) foi eleito com 58,65% dos votos válidos em Sumaré. Ele superou o seu adversário, Willian Souza (PT) que conquistou 41,35%.



São José do Rio Preto



Em São José do Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL) venceu a eleição com 60,36% dos votos. Itamar (MDB) ficou em segundo com 39,64%.

Essa matéria está em atualização

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook