Tânia Rêgo/Agência Brasil Votação é encerrada pontualmente às 17h do horário de Brasília

A votação do segundo turno das eleições municipais acaba neste domingo (27) às 17h do horário de Brasília. A contagem de votos começa logo após o fechamento das urnas eletrônicas, e os eleitores podem acompanhar a apuração em tempo real de todas as 51 cidades que realizam o pleito hoje no site da Justiça Eleitoral.

No endereço, basta entrar na página "Resultados" para ter acesso à contagem de votos. Lá, é possível ver informações detalhadas sobre os votos por candidato ou candidata, incluindo os nulos e brancos.

Caso prefira, o eleitor também pode fazer a verificação no celular, pelo aplicativo "Boletim na Mão", disponível no Google Play ou na App Store , ou pelo próprio app "Resultados", desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O "Boletim na Mão" permite a conferência dos resultados por meio da leitura dos QR Codes disponíveis nos Boletins de Urna (BUs) impressos em cada Seção Eleitoral — que são os relatórios com o total de votos registrados em cada urna eletrônica.

Para usá-lo não é necessário ter conexão com a internet, basta clicar em "Ler QR Code" no menu inferior e fazer a leitura do código. Depois disso, a imagem será salva automaticamente no celular.

Como ver os resultados das eleições por cidade?

No site "Resultados" ou no aplicativo que tem o mesmo nome, basta selecionar no canto superior direito a abrangência e o município que deseja saber a contagem do pleito. Também é possível usar a geolocalização pelo computador ou celular para conferir as porcentagens.

Com isso, o eleitor consegue acompanhar a apuração em tempo real, com o número total de votos e o percentual que recebeu cada candidato.

